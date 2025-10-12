Trem de passeio que liga 2 estados do Brasil ganha versão noturna

Famoso trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas - Foto: Divulgação

Uma novidade aguardada pelos viajantes que transitam entre Minas Gerais e o Espírito Santo promete revolucionar o transporte ferroviário no Brasil.

O famoso trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), o único do país com circulação diária, ganhará uma versão noturna a partir de janeiro de 2026. A medida visa atender à crescente demanda, especialmente durante a alta temporada. A informação foi divulgada pelo site iG.

Atualmente, o trem parte diariamente às 7h da capital mineira, Belo Horizonte, e no mesmo horário da estação de Pedro Nolasco, em Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória.

Mensalmente, cerca de 70 mil pessoas utilizam este serviço, número que pode saltar para 100 mil durante a alta temporada (dezembro, janeiro e julho), quando os mineiros lotam as praias capixabas.

Novos horários noturnos

A partir de janeiro de 2026, um segundo trem em cada sentido entrará em circulação, focado em atender o fluxo intenso de viagens nos meses de janeiro e julho.

Conforme informações do Sindicato dos Ferroviários de Minas Gerais e do Espírito Santo, esses novos trens operarão em horários noturnos.

Os detalhes exatos dos horários ainda serão definidos pela Vale, empresa que gerencia a ferrovia. A venda de passagens para os novos horários, contudo, terá início em 15 de novembro de 2025.

A inclusão dos novos horários noturnos faz parte do novo contrato de concessão da ferrovia que a Vale está atualmente negociando com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), indicando um investimento na modernização e ampliação do serviço.

Viagem de 13 horas

A viagem de trem entre Minas Gerais e o Espírito Santo é uma experiência única. O trajeto percorre 664 km e tem duração aproximada de 13 horas, atravessando paisagens diversas e conectando 30 estações de embarque e desembarque nos dois estados.

O Trem Vitória-Minas oferece aos passageiros conforto e comodidade, com opções de vagões executivos e econômicos, ambos equipados com ar-condicionado.

Para quem busca uma experiência gastronômica, o trem dispõe de um vagão restaurante, onde é possível desfrutar de almoço ou café da manhã enquanto se aprecia a paisagem. Além disso, há serviço de bordo com venda de lanches e bebidas.