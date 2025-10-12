Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO

Trem de passeio que liga 2 estados do Brasil ganha versão noturna

A partir de 2026, passageiros poderão embarcar em horários adicionais noturnos no único trem de passageiros com circulação diária no país

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

12/10/2025 - 17:04 h
Famoso trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas
Famoso trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas -

Uma novidade aguardada pelos viajantes que transitam entre Minas Gerais e o Espírito Santo promete revolucionar o transporte ferroviário no Brasil.

O famoso trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), o único do país com circulação diária, ganhará uma versão noturna a partir de janeiro de 2026. A medida visa atender à crescente demanda, especialmente durante a alta temporada. A informação foi divulgada pelo site iG.

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, o trem parte diariamente às 7h da capital mineira, Belo Horizonte, e no mesmo horário da estação de Pedro Nolasco, em Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória.

Mensalmente, cerca de 70 mil pessoas utilizam este serviço, número que pode saltar para 100 mil durante a alta temporada (dezembro, janeiro e julho), quando os mineiros lotam as praias capixabas.

Novos horários noturnos

A partir de janeiro de 2026, um segundo trem em cada sentido entrará em circulação, focado em atender o fluxo intenso de viagens nos meses de janeiro e julho.

Conforme informações do Sindicato dos Ferroviários de Minas Gerais e do Espírito Santo, esses novos trens operarão em horários noturnos.

Leia Também:

VLT de Salvador: primeiro trem já data exata para chegar na capital baiana
O trem que transformará a Bahia
Trem Salvador–Feira: governo Jerônimo tem projeto paralelo ao da TIC Bahia

Os detalhes exatos dos horários ainda serão definidos pela Vale, empresa que gerencia a ferrovia. A venda de passagens para os novos horários, contudo, terá início em 15 de novembro de 2025.

A inclusão dos novos horários noturnos faz parte do novo contrato de concessão da ferrovia que a Vale está atualmente negociando com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), indicando um investimento na modernização e ampliação do serviço.

Viagem de 13 horas

A viagem de trem entre Minas Gerais e o Espírito Santo é uma experiência única. O trajeto percorre 664 km e tem duração aproximada de 13 horas, atravessando paisagens diversas e conectando 30 estações de embarque e desembarque nos dois estados.

O Trem Vitória-Minas oferece aos passageiros conforto e comodidade, com opções de vagões executivos e econômicos, ambos equipados com ar-condicionado.

Para quem busca uma experiência gastronômica, o trem dispõe de um vagão restaurante, onde é possível desfrutar de almoço ou café da manhã enquanto se aprecia a paisagem. Além disso, há serviço de bordo com venda de lanches e bebidas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil passageiros trem Trem de passeio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Famoso trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas
Play

Turistas denunciam cobrança de R$ 700 para acessar praia paradisíaca na Bahia

Famoso trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Famoso trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Famoso trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas
Play

Setor turístico perdeu R$ 673 milhões em receitas, aponta presidente da ABIH

x