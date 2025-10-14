Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DICA DE MESTRE

O truque inovador para a casca do ovo sair sozinha

Método é simples e vai mudar a vida das pessoas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/10/2025 - 14:16 h
Ovo cozido
Ovo cozido -

Quem nunca cozinhou um ovo e se estressou na hora de tirar a casca? Mas um truque inovador pode ajudar a resolver esse problema. O método é simples e vai mudar a forma como as pessoas descascam o alimento.

Segundo o site TudoGostoso, adicionar um pouco de sal na água do cozimento faz toda a diferença. Essa dica não só facilita na hora de descascar, mas também deixa o ovo mais macio e com a gema mais bonita e brilhante.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O truque funciona porque o sal na água ajuda a aumentar o ponto de ebulição, o que separa a casca da clara com muito mais facilidade.

Passo a passo para fazer o ovo

1. Preparação

Coloque os ovos em uma panela e cubra com água fria, até ficarem totalmente submersos.

Deixe descansar por 5 minutos antes de ligar o fogo. Esse passo garante o cozimento perfeito e facilita na hora de descascar.

2. Adicione o sal

Acrescente 1 colher de sopa de sal para cada litro de água. O sal vai ajudar a soltar a casca da clara durante o cozimento, deixando tudo muito mais fácil depois.

3. Hora de cozinhar

Leve a panela ao fogo e espere a água ferver. Assim que começar a ferver, reduza o fogo e cozinhe por 5 minutos. Esse cozimento gradual é o segredo para ovos com textura perfeita e gemas cozidas na medida.

4. O descanso final

Depois de 5 minutos, desligue o fogo, mas deixe os ovos na água quente por mais 4 a 5 minutos. Isso garante um cozimento uniforme e gemas cremosas, sem passarem do ponto.

5. O choque térmico

Retire os ovos e mergulhe imediatamente em água fria ou com gelo. Esse choque de temperatura faz a casca se soltar quase sozinha sem danificar a clara!

Agora é só descascar e aproveitar os ovos cozidos lisinhos, bonitos e com gemas douradas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia receita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ovo cozido
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Ovo cozido
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Ovo cozido
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Ovo cozido
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

x