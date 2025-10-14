O truque inovador para a casca do ovo sair sozinha

Ovo cozido - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quem nunca cozinhou um ovo e se estressou na hora de tirar a casca? Mas um truque inovador pode ajudar a resolver esse problema. O método é simples e vai mudar a forma como as pessoas descascam o alimento.

Segundo o site TudoGostoso, adicionar um pouco de sal na água do cozimento faz toda a diferença. Essa dica não só facilita na hora de descascar, mas também deixa o ovo mais macio e com a gema mais bonita e brilhante.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O truque funciona porque o sal na água ajuda a aumentar o ponto de ebulição, o que separa a casca da clara com muito mais facilidade.

Passo a passo para fazer o ovo

1. Preparação

Coloque os ovos em uma panela e cubra com água fria, até ficarem totalmente submersos.

Deixe descansar por 5 minutos antes de ligar o fogo. Esse passo garante o cozimento perfeito e facilita na hora de descascar.

2. Adicione o sal

Acrescente 1 colher de sopa de sal para cada litro de água. O sal vai ajudar a soltar a casca da clara durante o cozimento, deixando tudo muito mais fácil depois.

3. Hora de cozinhar

Leve a panela ao fogo e espere a água ferver. Assim que começar a ferver, reduza o fogo e cozinhe por 5 minutos. Esse cozimento gradual é o segredo para ovos com textura perfeita e gemas cozidas na medida.

4. O descanso final

Depois de 5 minutos, desligue o fogo, mas deixe os ovos na água quente por mais 4 a 5 minutos. Isso garante um cozimento uniforme e gemas cremosas, sem passarem do ponto.

5. O choque térmico

Retire os ovos e mergulhe imediatamente em água fria ou com gelo. Esse choque de temperatura faz a casca se soltar quase sozinha sem danificar a clara!

Agora é só descascar e aproveitar os ovos cozidos lisinhos, bonitos e com gemas douradas.