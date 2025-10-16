RECEITA
Esse pudim de leite condensado saboroso vai deixar seu dia mais feliz
Por Edvaldo Sales
Clássico que nunca sai de moda, o pudim é a sobremesa que atravessa gerações e conquista paladares com sua textura cremosa e sabor marcante. E melhor ainda é aprender o passo a passo para preparar o pudim perfeito — com calda dourada, sem furinhos e com aquele gosto de casa de vó.
Essa receita é ideal para surpreender a família no almoço de domingo ou simplesmente adoçar o dia com um toque de nostalgia.
Aprenda fazer o pudim de leite condensado saboroso:
Ingredientes
- 1 e 1/2 xícara de chá de açúcar (300 gramas)
- 1/2 xícara de chá de água (120 ml)
- 2 lata de leite condensado (395 gramas)
- 800 ml de leite integral
- 2 ovos médios inteiros (clara e gema)
- 4 gemas
Modo de preparo
1. Em uma panela média de fundo grosso, coloque o açúcar e cerca de 1/4 de xícara da água. O ideal é que o açúcar se umedeça para derreter facilmente. Misture com uma espátula e pare de mexer;
2. Ligue o fogo médio e deixe a mistura borbulhar. Quando estiver espumando, misture por cerca de 4 minutos ou até a cor do caramelo ficar dourada;
3. Quando chegar próximo da cor desejada, desligue o fogo, aqueça a água restante e, com cuidado, adicione à panela. Ligue o fogo novamente e derreta o açúcar por cerca de 2 minutos ou até ele ficar líquido e sem pedaços;
4. Desligue o fogo e despeje o caramelo na forma de pudim. Com cuidado e luvas de proteção, segure-a e espalhe por todo o recipiente;
5. Em um potinho separado, quebre os ovos (lembre-se de separar as 4 gemas), um de cada vez, e transfira para o liquidificador. Junte o leite condensado, o leite e bata por cerca de 2 minutos;
6. Utilize uma peneira para despejar a massa de pudim na forma redonda com furo no meio (9 x 6 cm). Isso ajudará ele a ficar sem furinhos e bem aerado. Ligue o forno para preaquecer a 150 ºC por 10 minutos;
7. Cubra a forma com papel-alumínio com o lado brilhante virado para baixo. Posicione a forma de pudim em uma assadeira, despeje água quente (em banho-maria) e leve ao forno preaquecido por 1h30, ou até espetar uma faca e ela sair limpa;
8. Desligue o forno, retire o pudim e reserve na geladeira por, pelo menos, 3 horas até esfriar completamente. Desenforme e aproveite um delicioso pudim de leite condensado!
