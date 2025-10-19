Bolo de chocolate saudável e cremoso com apenas 3 Ingredientes

Bolo de chocolate cremoso - Foto: Reproduçaõ| Freepik

Chegou a receita que vai mudar o seu conceito de sobremesa fácil! Um bolo de chocolate cremoso de duas camadas, sem farinha, glúten ou açúcar, mas com muito sabor.

Com apenas três ingredientes principais, você prepara um doce de textura aveludada, que lembra um mousse, com o intenso sabor do chocolate. Rápido de fazer e leve na medida certa, é a opção perfeita para quem busca uma sobremesa mais saudável sem abrir mão do prazer de um doce irresistível.

Essa delícia é ensinada pela nutricionista Patricia Leite, e promete conquistar o seu paladar. Prepare-se para impressionar com a sua nova receita favorita!

Receita do Bolo de Chocolate Cremoso

Ingredientes (Primeira camada)

4 ovos

200 g de chocolate amargo 70% (sem açúcar)

Ingredientes (Segunda camada)

310 g de iogurte natural sem açúcar

200 g de chocolate amargo 70% (sem açúcar)

Modo de preparo

Separe as gemas das claras.

Em um recipiente fundo, bata as claras até o ponto de claras em neve e reserve.

Em uma tigela, derreta o chocolate (no micro-ondas ou em banho-maria).

Acrescente as gemas ao chocolate derretido e misture bem.

Adicione uma colher das claras em neve à mistura de chocolate e mexa delicadamente.

Aos poucos, incorpore o restante das claras, misturando suavemente até obter uma massa homogênea.

Transfira a massa para uma assadeira forrada com papel-manteiga.

Asse em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos.

Retire do forno e deixe esfriar completamente

Cobertura

Derreta o chocolate da segunda camada.

Acrescente o iogurte natural e misture até formar um creme liso e brilhante.

Espalhe sobre o bolo já frio.

Leve à geladeira por alguns minutos até a cobertura firmar.

Sirva-se à vontade e aproveite!

Veja o video: