Sem açúcar e farinha: veja bolo de cenoura que fica pronto em 35 minutos

Bolo de cenoura saudável feito no liquidificador - Foto: iStock

Ninguém resiste ao bolo de cenoura, mas a versão tradicional, rica em açúcar e farinha branca, nem sempre se encaixa em dietas mais restritivas. Mas existe uma alternativa perfeitamente possível: um bolo de cenoura saudável feito no liquidificador, que é leve, nutritivo e fica pronto em menos de 40 minutos.

O segredo desta receita, divulgada pelo site Tudo Gostoso, é a substituição inteligente dos ingredientes. Ela é totalmente sem farinha refinada e sem açúcar adicionado.

O sabor e a doçura vêm da combinação da cenoura com a aveia e frutas como tâmaras ou bananas maduras, que garantem que o bolo fique úmido, macio e docinho na medida certa.

É um bolo perfeito para acompanhar o café da manhã, servir de lanche da tarde ou matar a vontade de doce sem culpa.

Receita de bolo de cenoura saudável no liquidificador

Ingredientes

2 cenouras médias (cruas, descascadas e picadas)

2 ovos

½ xícara de aveia

1 banana madura OU 3 tâmaras sem caroço

2 colheres (sopa) de óleo de coco

1 colher (chá) de fermento em pó

Especiarias a gosto (canela, gengibre ou essência de baunilha)

Modo de preparo rápido:

Descasque e pique as cenouras e, se for usar tâmaras, retire os caroços. Adicione no liquidificador as cenouras, os ovos, a aveia, a banana (ou as tâmaras) e o óleo de coco. Acrescente as especiarias escolhidas (como canela) para realçar o sabor. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Em seguida, adicione o fermento em pó e misture levemente com uma espátula ou colher, sem bater. Unte uma forma pequena com óleo ou forre com papel-manteiga. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 35 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme com cuidado.

O bolo já é naturalmente doce e úmido. Se quiser uma cobertura leve e fit, misture cacau em pó com mel ou iogurte natural.