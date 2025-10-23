Menu
HOME > GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Sem açúcar e farinha: veja bolo de cenoura que fica pronto em 35 minutos

Receita é uma versão saudável e naturalmente doce do clássico brasileiro, usando aveia e frutas para garantir a maciez e o sabor

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

23/10/2025 - 23:36 h
Bolo de cenoura saudável feito no liquidificador
Bolo de cenoura saudável feito no liquidificador -

Ninguém resiste ao bolo de cenoura, mas a versão tradicional, rica em açúcar e farinha branca, nem sempre se encaixa em dietas mais restritivas. Mas existe uma alternativa perfeitamente possível: um bolo de cenoura saudável feito no liquidificador, que é leve, nutritivo e fica pronto em menos de 40 minutos.

O segredo desta receita, divulgada pelo site Tudo Gostoso, é a substituição inteligente dos ingredientes. Ela é totalmente sem farinha refinada e sem açúcar adicionado.

O sabor e a doçura vêm da combinação da cenoura com a aveia e frutas como tâmaras ou bananas maduras, que garantem que o bolo fique úmido, macio e docinho na medida certa.

É um bolo perfeito para acompanhar o café da manhã, servir de lanche da tarde ou matar a vontade de doce sem culpa.

Receita de bolo de cenoura saudável no liquidificador

Ingredientes

  • 2 cenouras médias (cruas, descascadas e picadas)
  • 2 ovos
  • ½ xícara de aveia
  • 1 banana madura OU 3 tâmaras sem caroço
  • 2 colheres (sopa) de óleo de coco
  • 1 colher (chá) de fermento em pó
  • Especiarias a gosto (canela, gengibre ou essência de baunilha)

Modo de preparo rápido:

  1. Descasque e pique as cenouras e, se for usar tâmaras, retire os caroços.
  2. Adicione no liquidificador as cenouras, os ovos, a aveia, a banana (ou as tâmaras) e o óleo de coco. Acrescente as especiarias escolhidas (como canela) para realçar o sabor.
  3. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Em seguida, adicione o fermento em pó e misture levemente com uma espátula ou colher, sem bater.
  4. Unte uma forma pequena com óleo ou forre com papel-manteiga. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 35 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito.
  5. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme com cuidado.

O bolo já é naturalmente doce e úmido. Se quiser uma cobertura leve e fit, misture cacau em pó com mel ou iogurte natural.

x