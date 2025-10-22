Tá frio aí? Essa receita fácil de caldo de mandioca vai aquecer seu dia

Caldo de mandioquinha com linguiça defumada - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

Esfriou e tudo o que você quer é uma coberta e uma comidinha quentinha, não é mesmo? Esse caldo de mandioquinha com linguiça defumada é a escolha perfeita para os dias frios, fácil de preparar, cremoso e cheio de sabor caseiro.

A combinação do toque adocicado da mandioquinha com o sabor marcante e crocante da linguiça defumada cria uma mistura irresistível, ideal para o feriado ou aquele jantar aconchegante.

A receita, ensinada pelo site TudoGostoso, é simples, prática e promete conquistar todo mundo à mesa. Confira a receita!

Receita de Caldo de Mandioquinha com Linguiça Defumada

Ingredientes

1 colher (sopa) de manteiga

1 fio de azeite

1/2 cebola picada

1 kg de mandioquinha descascada e picada

Água para cobrir

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto

120 g de linguiça fininha defumada

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a manteiga com o azeite e doure a cebola até ficar transparente.

Acrescente a mandioquinha cortada em rodelas grossas e cubra com água.

Cozinhe por cerca de 20 minutos, até que a mandioquinha fique bem macia.

Enquanto isso, corte a linguiça defumada em rodelas e frite até ficar bem dourada e crocante. Reserve.

Bata a mandioquinha cozida no liquidificador com um pouco da água do cozimento até formar um creme liso e aveludado.

Volte o caldo à panela, ajuste o sal e a pimenta (lembrando que a linguiça já é salgada) e misture as rodelas fritas.

Sirva quente e finalize com cheiro-verde picado por cima.