GASTRONOMIA
SUPER PRÁTICO

Tá frio aí? Essa receita fácil de caldo de mandioca vai aquecer seu dia

Esse prato é simples de preparar, cremoso e cheio de sabor

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

22/10/2025 - 17:30 h
Caldo de mandioquinha com linguiça defumada
Caldo de mandioquinha com linguiça defumada

Esfriou e tudo o que você quer é uma coberta e uma comidinha quentinha, não é mesmo? Esse caldo de mandioquinha com linguiça defumada é a escolha perfeita para os dias frios, fácil de preparar, cremoso e cheio de sabor caseiro.

A combinação do toque adocicado da mandioquinha com o sabor marcante e crocante da linguiça defumada cria uma mistura irresistível, ideal para o feriado ou aquele jantar aconchegante.

A receita, ensinada pelo site TudoGostoso, é simples, prática e promete conquistar todo mundo à mesa. Confira a receita!

Receita de Caldo de Mandioquinha com Linguiça Defumada

Ingredientes

  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 fio de azeite
  • 1/2 cebola picada
  • 1 kg de mandioquinha descascada e picada
  • Água para cobrir
  • Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto
  • 120 g de linguiça fininha defumada

Modo de preparo

  • Em uma panela, aqueça a manteiga com o azeite e doure a cebola até ficar transparente.
  • Acrescente a mandioquinha cortada em rodelas grossas e cubra com água.
  • Cozinhe por cerca de 20 minutos, até que a mandioquinha fique bem macia.
  • Enquanto isso, corte a linguiça defumada em rodelas e frite até ficar bem dourada e crocante. Reserve.
  • Bata a mandioquinha cozida no liquidificador com um pouco da água do cozimento até formar um creme liso e aveludado.
  • Volte o caldo à panela, ajuste o sal e a pimenta (lembrando que a linguiça já é salgada) e misture as rodelas fritas.
  • Sirva quente e finalize com cheiro-verde picado por cima.
  • Aproveite essa delícia e aqueça o seu dia!

