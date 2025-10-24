Menu
GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Maionese vegana: aprenda a fazer uma versão livre de ovos

Receita rápida e dicas mostram como preparar maionese plant-based em casa em menos de 10 minutos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

24/10/2025 - 3:38 h
A maionese vegana é prática, rápida de preparar e versátil
A maionese vegana é prática, rápida de preparar e versátil

A maionese vegana, também chamada de plant-based, vem ganhando espaço nas cozinhas de quem busca uma alimentação mais saudável, leve e sem produtos de origem animal. Feita sem ovos, leite ou derivados, ela mantém a cremosidade e o sabor da versão tradicional, com o diferencial de ser rica em proteínas vegetais e livre de colesterol.

Cada vez mais popular, a maionese vegana é prática, rápida de preparar e versátil. Ela combina com saladas, sanduíches, legumes grelhados e molhos para petiscos, tornando-se uma opção saudável para o dia a dia.

Inovação e tecnologia na maionese plant-based

Empresas de foodtech têm investido em versões veganas usando tecnologia e inteligência artificial. Um exemplo é uma startup chilena que desenvolveu uma maionese plant-based com base em algoritmos que analisam mais de 30 mil plantas, encontrando substitutos vegetais que reproduzem a textura e sabor dos ingredientes de origem animal.

Apesar disso, é totalmente possível fazer uma maionese vegana caseira deliciosa, sem necessidade de equipamentos sofisticados ou algoritmos avançados.

Receita prática de maionese vegana caseira

Ingredientes:

  • 100 ml de leite de soja natural (sem açúcar ou saborizantes)
  • 200 ml de óleo vegetal leve (girassol, canola ou oliva suave)
  • 1 colher de chá de mostarda (opcional)
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã ou suco de limão
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino branca ou preta moída (opcional)

Modo de preparo:

  • Em um recipiente alto, misture o leite de soja, a mostarda, o sal e o vinagre ou suco de limão.
  • Bata em liquidificador ou mixer em velocidade baixa.
  • Adicione o óleo aos poucos, em fio contínuo, até a mistura emulsionar e ficar cremosa.
  • Ajuste sal, acidez e adicione pimenta ou ervas frescas se desejar.
  • Guarde em pote de vidro tampado na geladeira por até 5 dias.

Tempo total: cerca de 10 minutos.

Por que incluir a maionese vegana na dieta

Além de leve e saborosa, a maionese vegana pode ser enriquecida com ingredientes como grão-de-bico, feijão ou castanha de caju, aumentando a quantidade de proteínas vegetais. Isso ajuda a substituir proteínas animais e contribui para uma alimentação mais equilibrada e sustentável.

Versátil, rápida e nutritiva, a maionese plant-based prova que é possível manter o sabor da tradicional sem comprometer saúde ou meio ambiente. Uma alternativa prática, deliciosa e consciente para qualquer refeição.

