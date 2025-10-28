Anvisa proíbe mais uma marca de café no Brasil; entenda motivo

O produto contém extrato de cogumelo Agaricus bisporus - Foto: Reprodução | Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição imediata da fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso do pó para preparo de café Fellow Criativo, da marca Cafellow. A decisão foi publicada nesta terça-feira, 28, no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a agência, o produto contém extrato de cogumelo Agaricus bisporus, ingrediente que não passou por avaliação de segurança para uso em alimentos no Brasil. A presença dessa substância foi um dos principais motivos que levaram à proibição.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da composição irregular, a Anvisa identificou alegações não autorizadas no rótulo e nas campanhas de marketing do produto. Entre as promessas indevidas estavam expressões como “controle de insulina” e “diminui o colesterol”, benefícios que não possuem comprovação científica reconhecida pela autoridade sanitária.

Rótulo pode induzir o consumidor ao erro

Outro ponto destacado pela Anvisa é que o rótulo do produto poderia causar confusão quanto à sua verdadeira natureza, levando o consumidor a acreditar que se tratava de um café tradicional. Segundo o órgão, isso representa risco de interpretação equivocada e violação das normas de rotulagem de alimentos.

Com a medida, todas as unidades do Fellow Criativo devem ser retiradas do mercado, e a marca está proibida de realizar qualquer tipo de divulgação até nova avaliação da agência.