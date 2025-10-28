Uber: passageiras poderão viajar somente com motoristas mulheres

Uber apresenta nova função para mulheres - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O recurso da Uber de “preferências para mulheres”, lançado nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, finalmente chega ao Brasil nesta terça-feira, 28. A modalidade permite que as passageiras optem por ter viagens somente com motoristas mulheres.

A novidade começa a ser testada nesta terça-feira, 28, em alguns estados do Brasil, evoluindo gradativamente com o passar do tempo. Atualmente o recurso está disponível em:

São Paulo;

Minas Gerais;

Paraná;

Mato Grosso do Sul.

O novo recurso chega como uma alternativa para reduzir a sensação de insegurança que algumas mulheres sentem ao embarcar em uma viagem no veículo de uma pessoa desconhecida.

O motivo disso, muitas vezes são os diversos casos de assédios e situações de vulnerabilidades que acontecem nessas viagens por aplicativos.

Como o recurso vai funcionar?

Para as passageiras

No momento em que solicitar uma viagem sob demanda, as passageiras poderão selecionar uma opção chamada de “Motoristas Mulheres” no aplicativo da Uber. Porém, se o tempo de espera for maior que o previsto, elas podem optar por outra modalidade com um embarque mais rápido.

Caso nenhuma condutora esteja na região, o aplicativo vai entrar em contato com o motorista parceiro mais próximo.

Para um planejamento melhor e maiores certezas, as passageiras podem optar por utilizar a função de pré-reservar uma viagem com uma motorista mulher. Somado a isso, a passageira ainda pode selecionar uma opção nas configurações do aplicativo para ter a preferência de uma motorista mulher.

Vale ressaltar que essa não é uma garantia, mas já aumenta as chances de ser pareada com uma condutora do sexo feminino.

Para as motoristas

Já do outro lado da moeda, as motoristas mulheres devem somente ativar uma opção de “Preferência para passageiras” nas configurações do aplicativo. Caso queiram receber notificações de todos os passageiros disponíveis, basta desativar a preferência a qualquer momento.

Outras ferramentas de segurança para mulheres

Vale ressaltar que o Brasil possui uma campanha similar a essa, nomeada como “Elas na Direção”. Tal programa, ativo desde 2019, visa incentivar cada vez mais mulheres a gerarem renda por meio do aplicativo”.

Para isso, por meio da ferramenta “U-Elas”, a empresa habilita para as motoristas a opção de receber viagens somente para receber chamadas de passageiras mulheres. Até o momento, a funcionalidade está ativa em todo o Brasil e em outros 40 países.