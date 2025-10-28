Governador do Rio de Janeiro é detonado por megaoperação: "Precisa sair!"

Governador do Rio de Janeiro recebe avalanche de críticas - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Em meio a uma megaoperação policial contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro que acontece nesta quarta-feira, 28, o governador do estado, Cláudio Castro (PL) vem sofrendo uma enxurrada de críticas da população.

Por meio de suas redes sociais, os cidadãos opinam sobre a Operação Contenção, que até o momento soma ao menos 60 mortes, sendo a mais letal da história.

Diversas postagens aparecem pedindo a saída do atual governador, Cláudio Castro (PL) do cargo: “Castro precisa sair!”

O Comando Vermelho conseguiu parar o Rio de Janeiro. Da Ilha do Governador até São Gonçalo. De Caxias ao Engenho de Dentro. O Cláudio Castro precisa assumir que é um inepto e deixar o cargo hoje — Renzo Carvalho 🇵🇸 (@_doblues) October 28, 2025

Parabéns, Cláudio Castro. Mais uma megaoperação realizada sem o auxílio do governo federal, e a população continua à mercê do caos. Ônibus bloqueando as vias, cidadãos aterrorizados e o terror só aumenta. O Rio de Janeiro agoniza nas mãos de Cláudio Castro! pic.twitter.com/3WFQTuMpe6 — Lucas Roberto (@LucasRobertoRJ) October 28, 2025

A incompetência do governador bolsonarista, Cláudio Castro, está colocando até os policiais do Rio de Janeiro em risco. O Comando Vermelho fechou as principais vias do estado. Vários policiais já foram mortos, inclusive dois do BOPE. Castro precisa sair!https://t.co/wJdigibWnz — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) October 28, 2025

Operação mais mortal da história

A Operação Contenção tem como objetivo cumprir 100 mandados de prisão, porém os traficantes reagiram com tiros e barricadas em chamas. Além disso, os bandidos lançaram bombas nos policiais com drones.

Essa operação é taxada como a mais mortal da história, de acordo com o Palácio Carioca, os números até o momento são: