POLÍCIA
POLÍCIA

Governador do Rio de Janeiro é detonado por megaoperação: "Precisa sair!"

Governador do Rio de Janeiro é alvejado por críticas nas redes sociais em meio a megaoperação

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/10/2025 - 15:53 h | Atualizada em 28/10/2025 - 16:08
Governador do Rio de Janeiro recebe avalanche de críticas
Governador do Rio de Janeiro recebe avalanche de críticas -

Em meio a uma megaoperação policial contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro que acontece nesta quarta-feira, 28, o governador do estado, Cláudio Castro (PL) vem sofrendo uma enxurrada de críticas da população.

Por meio de suas redes sociais, os cidadãos opinam sobre a Operação Contenção, que até o momento soma ao menos 60 mortes, sendo a mais letal da história.

Diversas postagens aparecem pedindo a saída do atual governador, Cláudio Castro (PL) do cargo: “Castro precisa sair!”

Operação mais mortal da história

A Operação Contenção tem como objetivo cumprir 100 mandados de prisão, porém os traficantes reagiram com tiros e barricadas em chamas. Além disso, os bandidos lançaram bombas nos policiais com drones.

Essa operação é taxada como a mais mortal da história, de acordo com o Palácio Carioca, os números até o momento são:

  • 64 suspeitos foram mortos em confronto, dois deles sendo da Bahia e outro do Espírito Santo;
  • 81 pessoas foram presas;
  • Quatro policiais mortos, dois militares e dois civis;
  • Três inocentes feridos, um morador de rua, uma mulhe que estava na academia e um homem que estava em um ferro-velho.

x