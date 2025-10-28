Influenciadora Melissa Said é transferida para presídio da Mata Escura

Blogueira Melissa Said - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Melissa Said, de 25 anos, presa na Operação Erva Afetiva deflagrada pela Polícia Civil, foi transferida para o presídio feminino no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, nesta terça-feira, 28.

A influenciadora digital, que possui mais de 300 mil seguidores, é apontada como articuladora do grupo. As investigações, iniciadas em 2024, indicam que ela incentivava o transporte e o consumo de drogas, orientando seus seguidores sobre como despistar a atuação policial durante viagens e deslocamentos. Ela foi presa após ser encontrada no bairro de Itapuã onde estava escondida na casa de uma amiga.

Ela já havia sido conduzida anteriormente a uma unidade policial após ser flagrada com uma porção de droga no aeroporto. Nas plataformas digitais, fazia apologia ao uso de entorpecentes e utilizava seu alcance para comercializar maconha, com fornecedores identificados na Bahia e em São Paulo.

As apurações ainda apontam que ela comprava a droga e repassava a alguns seguidores, por meio de contatos em redes sociais. Em uma ocasião, no período natalino, a investigada distribuiu “kits” com cigarros de maconha nas ruas, em ato de autopromoção.

Trio preso

De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, sendo cinco em Salvador e cinco em São Paulo, além de três mandados de prisão. Dois homens foram capturados em Lauro de Freitas, em cumprimento a ordens judiciais de prisão temporária.

Um deles também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, após serem apreendidos 1,4 kg de maconha tipo “skank”, 270 gramas de haxixe, além de porções de maconha comum, balanças de precisão, embalagens plásticas, celulares, cartões e dois veículos com indícios de utilização na atividade criminosa.