Entregas reforçam mobilidade, saúde e segurança em arquipélago baiano

O município-arquipélago de Cairu, Baixo Sul da Bahia, recebeu nesta quinta-feira, 20, uma série de investimentos e anúncios do governo estadual. A agenda oficial focou em áreas cruciais como mobilidade, saúde e segurança pública, pilares vitais para o funcionamento do território insular e para o impulsionamento da economia local, fortemente baseada no turismo.

A principal novidade em infraestrutura é a autorização para licitação da pavimentação da BA-884, no trecho de 6,41 km, entre o entroncamento e Torrinhas, investimento estimado em mais de R$ 15 milhões.

A obra visa melhorar significativamente a circulação entre o continente e as ilhas, beneficiando diretamente moradores, trabalhadores e o alto fluxo de visitantes.

O governador Jerônimo Rodrigues enfatizou que o objetivo é "garantir infraestrutura compatível com a dinâmica regional, que exige respostas rápidas e eficientes para quem vive e trabalha nas áreas insulares". O prefeito de Cairu, Hildécio Meireles, salientou que a intervenção atende a uma demanda histórica do território, onde a mobilidade é uma área "muito sensível".

Segurança Pública

Para reforçar a proteção em um território com grande fluxo turístico, foi inaugurada a Unidade Integrada da Delegacia Territorial (DT) e do Pelotão da Polícia Militar de Cairu, com investimento de R$ 2,6 milhões. O objetivo é modernizar o atendimento, ampliar a presença policial e garantir maior eficiência.

O subsecretário da SSP, Marcel de Oliveira, destacou que o novo equipamento "aproxima o atendimento policial do cidadão e garante mais eficiência à atuação das equipes no Baixo Sul”.

Saúde

O setor de saúde recebeu reforços importantes, visando equipar a rede para lidar com a população flutuante do arquipélago: Uma ambulância, dois kits de estabilização e três kits destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Segue em andamento a implantação da UBS com Sala de Estabilização em Morro de São Paulo de São Paulo, uma obra de R$ 4,9 milhões em parceria Estado/município.

A secretária estadual de Saúde, Roberta Santana, ressaltou a atenção especial à região pela sua complexidade territorial e volume de visitantes, destacando que "essa entrega de equipamentos reforça nosso compromisso com a qualidade do cuidado".

Jeanine Fonseca, secretária municipal de Saúde, afirmou que os reforços "garantem mais segurança no atendimento a moradores, trabalhadores e visitantes".



Com este conjunto de investimentos, Cairu avança na estruturação de serviços essenciais, reforçando a parceria entre Estado e município e ampliando sua capacidade de atendimento em áreas vitais para o bem-estar da população e o desenvolvimento socioeconômico do Baixo Sul.