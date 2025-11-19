Disney inaugura parque temático no Brasil ainda em 2025; veja valores

Disney Celebra: Um Natal Inesquecível - Foto: Divulgação / Disney

A Disney finalmente vai ganhar uma estreia oficial em solo brasileiro — e a cidade escolhida para esse marco histórico é Curitiba, que receberá uma superprodução especial de Natal em 2025.

Quando a Disney chega oficialmente ao Brasil

Embora as apresentações comecem em 16 de dezembro, a cerimônia de inauguração oficial está marcada para 23 de dezembro de 2025.

A estrutura será montada no Centro de Eventos Positivo, dentro do Parque Barigui, um dos espaços mais simbólicos da capital paranaense.

O que é o “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”

A atração será o primeiro espetáculo da Disney criado exclusivamente para o público brasileiro.

A produção reúne:

mais de 30 artistas em cena

cenários grandiosos

figurinos originais

trilha sonora própria

personagens clássicos da empresa

música ao vivo

e um show de luzes pensado para emocionar

Toda a narrativa foi desenvolvida para transmitir mensagens de esperança, encantamento e união — bem no espírito natalino.

Atrações gratuitas no Parque Barigui

Além do espetáculo pago, o público poderá aproveitar duas experiências gratuitas:

Cinema Disney ao Ar Livre (5 a 23/12)

Sessões de filmes e conteúdos do streaming da Disney exibidos na península do lago.

Ativações Temáticas Disney (1 a 23/12)

Espaços sensoriais, cenários instagramáveis e ambientes totalmente inspirados no universo mágico da empresa.

Curitiba vira cenário de parque temático

O evento faz parte da maior programação de Natal já realizada na cidade. A capital terá diversas atrações espalhadas pelo Centro, incluindo:

roda-gigante

projeções mapeadas

carrossel veneziano

apresentações de música e dança ao ar livre

decoração especial em pontos como Praça Santos Andrade, Largo da Ordem e Passeio Público

Entre os destaques, o Parque Mágico Disney promete chamar atenção com a maior árvore de Natal já vista em Curitiba, chegando a 35 metros de altura.