Disney inaugura parque temático no Brasil ainda em 2025; veja valores
Capital será berço da nova superprodução Disney
Por Iarla Queiroz
A Disney finalmente vai ganhar uma estreia oficial em solo brasileiro — e a cidade escolhida para esse marco histórico é Curitiba, que receberá uma superprodução especial de Natal em 2025.
Quando a Disney chega oficialmente ao Brasil
Embora as apresentações comecem em 16 de dezembro, a cerimônia de inauguração oficial está marcada para 23 de dezembro de 2025.
A estrutura será montada no Centro de Eventos Positivo, dentro do Parque Barigui, um dos espaços mais simbólicos da capital paranaense.
O que é o “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”
A atração será o primeiro espetáculo da Disney criado exclusivamente para o público brasileiro.
A produção reúne:
- mais de 30 artistas em cena
- cenários grandiosos
- figurinos originais
- trilha sonora própria
- personagens clássicos da empresa
- música ao vivo
- e um show de luzes pensado para emocionar
Toda a narrativa foi desenvolvida para transmitir mensagens de esperança, encantamento e união — bem no espírito natalino.
Atrações gratuitas no Parque Barigui
Além do espetáculo pago, o público poderá aproveitar duas experiências gratuitas:
Cinema Disney ao Ar Livre (5 a 23/12)
- Sessões de filmes e conteúdos do streaming da Disney exibidos na península do lago.
Ativações Temáticas Disney (1 a 23/12)
Espaços sensoriais, cenários instagramáveis e ambientes totalmente inspirados no universo mágico da empresa.
Curitiba vira cenário de parque temático
O evento faz parte da maior programação de Natal já realizada na cidade. A capital terá diversas atrações espalhadas pelo Centro, incluindo:
- roda-gigante
- projeções mapeadas
- carrossel veneziano
- apresentações de música e dança ao ar livre
- decoração especial em pontos como Praça Santos Andrade, Largo da Ordem e Passeio Público
Entre os destaques, o Parque Mágico Disney promete chamar atenção com a maior árvore de Natal já vista em Curitiba, chegando a 35 metros de altura.
