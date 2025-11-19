TURISMO
Parque brasileiro supera a Disney e fica entre os melhores do mundo
Ranking listou atrações internacionais e avaliou qualidade, estrutura e experiência do visitante
Por Luiz Almeida
O Beach Park, complexo aquático localizado no Ceará, conquistou ótima posição no ranking internacional do TripAdvisor 2025.
O parque, situado em Aquiraz, subiu posições e agora ocupa o 2º lugar entre os melhores parques aquáticos do mundo na premiação “Travellers Choice – Best of the Best”.
Pela primeira vez na história da premiação, um parque aquático brasileiro alcançou um posto tão alto na lista global, superando atrações famosas da Disney e complexos de prestígio na Europa, Ásia e nos Emirados Árabes.
O selo "Best of the Best" é dado a menos de 1% dos destinos globais, atestando a excelência do Beach Park, segundo o site ND+.
O que é bem avaliado no parque?
O reconhecimento do TripAdvisor se baseou em milhões de avaliações de visitantes ao redor do mundo. O parque aquático brasileiro se destacou por uma combinação de fatores:
- Qualidade das atrações (incluindo o toboágua Insano, um dos mais altos do mundo, com 14 andares).
- Nível de atendimento e estrutura.
- Segurança e experiência geral dos visitantes.
Além do título na categoria “Parques Aquáticos”, o complexo também brilhou no ranking geral de “Parques e Atrações Turísticas do Mundo”, alcançando a 6ª colocação global, um feito raro para atrações fora dos grandes centros turísticos internacionais.
O Beach Park está localizado na Praia de Porto das Dunas, na cidade de Aquiraz, a cerca de 20 km de Fortaleza, e oferece acesso direto à orla.
O parque oferece atrações para todas as idades, como piscinas temáticas, corredeiras artificiais, e espaços familiares. Fora das piscinas, o complexo ainda conta com a Vila Azul do Mar (com lojas e gastronomia), barraca de praia e quatro resorts integrados.
