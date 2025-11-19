Parque brasileiro supera a Disney e fica entre os melhores do mundo

- Foto: Divulgação

O Beach Park, complexo aquático localizado no Ceará, conquistou ótima posição no ranking internacional do TripAdvisor 2025.

O parque, situado em Aquiraz, subiu posições e agora ocupa o 2º lugar entre os melhores parques aquáticos do mundo na premiação “Travellers Choice – Best of the Best”.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pela primeira vez na história da premiação, um parque aquático brasileiro alcançou um posto tão alto na lista global, superando atrações famosas da Disney e complexos de prestígio na Europa, Ásia e nos Emirados Árabes.

O selo "Best of the Best" é dado a menos de 1% dos destinos globais, atestando a excelência do Beach Park, segundo o site ND+.

O que é bem avaliado no parque?

O reconhecimento do TripAdvisor se baseou em milhões de avaliações de visitantes ao redor do mundo. O parque aquático brasileiro se destacou por uma combinação de fatores:

Qualidade das atrações (incluindo o toboágua Insano, um dos mais altos do mundo, com 14 andares).

Nível de atendimento e estrutura.

Segurança e experiência geral dos visitantes.

Além do título na categoria “Parques Aquáticos”, o complexo também brilhou no ranking geral de “Parques e Atrações Turísticas do Mundo”, alcançando a 6ª colocação global, um feito raro para atrações fora dos grandes centros turísticos internacionais.

O Beach Park está localizado na Praia de Porto das Dunas, na cidade de Aquiraz, a cerca de 20 km de Fortaleza, e oferece acesso direto à orla.

O parque oferece atrações para todas as idades, como piscinas temáticas, corredeiras artificiais, e espaços familiares. Fora das piscinas, o complexo ainda conta com a Vila Azul do Mar (com lojas e gastronomia), barraca de praia e quatro resorts integrados.