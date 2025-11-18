Menu
TURISMO
TURISMO

Brasil tem um dos melhores destinos para viajar em 2026

Estado brasileiro ganhou destaque internacional como recomendação para turismo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

18/11/2025 - 17:45 h
Minas Gerais é tratada como um dos melhores destinos para viajar em 2026
Minas Gerais é tratada como um dos melhores destinos para viajar em 2026

Com a chegada do fim do ano, se dá início às buscas por uma viagem, no período entre novembro e janeiro, diversas revistas e sites de turismo lançam suas famosas listas de destinos, e, em uma dessas, o Brasil figura com um dos melhores destinos para se viajar.

Na lista divulgada pela revista de turismo norte-americana, a Condé Nast Traveller, diversas atrações do mundo aparecem como ótimos destinos para essa temporada. Entre elas, a cidade brasileira de Minas Gerais apareceu no ranking na 13ª posição.

Tradições culinárias e arquitetura reverenciadas

Na postagem da CN Traveler, o especialista Rafael Tonon reverenciou as tradições culinárias e a culinária local como um dos tesouros mais subestimados do Brasil no turismo pelo público internacional.

Leia Também:

Trem noturno ligará estados: veja horários, preços e como garantir sua passagem
Refúgio escondido tem prainha com água doce e salgada; conheça
Maior ferrovia do mundo atravessa continentes em sete dias de viagem
As 5 praias mais escondidas do Brasil que vão virar seu novo refúgio

De acordo com o artigo, Belo Horizonte vem se tornando um “destino gastronômico imperdível, principalmente por sua cultura de botecos despretensiosos que servem ótima comida e cerveja gelada.“

Além disso, ele destaca alguns pontos que devem ser visitados na cidade, como o Mercado Novo e a Galeria Ficus.

brasil fim do ano Turismo viagem

