Brasil tem um dos melhores destinos para viajar em 2026

Minas Gerais é tratada como um dos melhores destinos para viajar em 2026 - Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG

Com a chegada do fim do ano, se dá início às buscas por uma viagem, no período entre novembro e janeiro, diversas revistas e sites de turismo lançam suas famosas listas de destinos, e, em uma dessas, o Brasil figura com um dos melhores destinos para se viajar.

Na lista divulgada pela revista de turismo norte-americana, a Condé Nast Traveller, diversas atrações do mundo aparecem como ótimos destinos para essa temporada. Entre elas, a cidade brasileira de Minas Gerais apareceu no ranking na 13ª posição.

Tradições culinárias e arquitetura reverenciadas

Na postagem da CN Traveler, o especialista Rafael Tonon reverenciou as tradições culinárias e a culinária local como um dos tesouros mais subestimados do Brasil no turismo pelo público internacional.

De acordo com o artigo, Belo Horizonte vem se tornando um “destino gastronômico imperdível, principalmente por sua cultura de botecos despretensiosos que servem ótima comida e cerveja gelada.“

Além disso, ele destaca alguns pontos que devem ser visitados na cidade, como o Mercado Novo e a Galeria Ficus.