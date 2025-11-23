TURISMO
Famoso destino turístico que virou hit vai peneirar areia da praia
Serviço começa a ser realizado nesta segunda-feira, 24
Por Yuri Abreu
Um dos destinos turísticos mais badalados do Brasil — especialmente no verão — e local onde o atacante Neymar possui uma cobertura quadriplex em um dos prédios mais altos da América Latina, a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, vai peneirar a areia da Praia Central.
O objetivo do serviço que começa nesta segunda-feira, 24, de acordo com a prefeitura local, é retirar resíduos que vieram à superfície após a movimentação da areia causada pelas obras de macrodrenagem na orla. Foi neste mesmo espaço que, em 2021, sofreu um alargamento da faixa de areia.
A previsão é a de que as intervenções durem duas semanas. Para ter êxito na ação, o município vai utilizar equipamentos como patrola (motoniveladora), retroescavadeira e uma escavadeira com pá peneirada, capaz de separar a areia dos materiais maiores.
Quanto vai custar a obra?
Ainda conforme a Prefeitura de Balneário Camboriú, o peneiramento está incluso nos R$ 53 milhões previstos para a obra de macrodrenagem da região.
Atualmente, 40% da intervenção já foi concluída, mas os trabalhos serão pausados durante a temporada de verão. A prefeitura diz que o trabalho é necessário para preservar o alargamento da faixa de areia da Praia Central.
E a música?
A cidade de Balneário Camboriú e a sua famosa praia foram tema de música da dupla sertaneja Brenno & Matheus que, em 2024, em parceria com o DJ Ari SL, lançaram a música "Descer pra BC", dando como referência as iniciais do município.
