TURISMO

Famoso destino turístico que virou hit vai peneirar areia da praia

Serviço começa a ser realizado nesta segunda-feira, 24

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/11/2025 - 14:13 h
Praia Central localizada em Balneário Camboriú
Praia Central localizada em Balneário Camboriú -

Um dos destinos turísticos mais badalados do Brasil — especialmente no verão — e local onde o atacante Neymar possui uma cobertura quadriplex em um dos prédios mais altos da América Latina, a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, vai peneirar a areia da Praia Central.

O objetivo do serviço que começa nesta segunda-feira, 24, de acordo com a prefeitura local, é retirar resíduos que vieram à superfície após a movimentação da areia causada pelas obras de macrodrenagem na orla. Foi neste mesmo espaço que, em 2021, sofreu um alargamento da faixa de areia.

A previsão é a de que as intervenções durem duas semanas. Para ter êxito na ação, o município vai utilizar equipamentos como patrola (motoniveladora), retroescavadeira e uma escavadeira com pá peneirada, capaz de separar a areia dos materiais maiores.

Quanto vai custar a obra?

Ainda conforme a Prefeitura de Balneário Camboriú, o peneiramento está incluso nos R$ 53 milhões previstos para a obra de macrodrenagem da região.

Atualmente, 40% da intervenção já foi concluída, mas os trabalhos serão pausados durante a temporada de verão. A prefeitura diz que o trabalho é necessário para preservar o alargamento da faixa de areia da Praia Central.

E a música?

A cidade de Balneário Camboriú e a sua famosa praia foram tema de música da dupla sertaneja Brenno & Matheus que, em 2024, em parceria com o DJ Ari SL, lançaram a música "Descer pra BC", dando como referência as iniciais do município.

