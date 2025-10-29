Menu
BRASIL
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Arranha-céu residencial mais alto do Brasil tem Neymar como proprietário; conheça

Entre os 264 apartamentos do empreendimento, o jogador Neymar é dono de um quadriplex

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

29/10/2025 - 10:33 h | Atualizada em 29/10/2025 - 11:43
Edificação é composta por duas torres e se destaca como uma verdadeira obra-prima da engenharia
Edificação é composta por duas torres e se destaca como uma verdadeira obra-prima da engenharia -

Considerado o arranha-céu residencial mais alto do Brasil, segundo o Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), o Yachthouse by Pininfarina, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, supreende pelo luxo e valores milhionários dos apartamentos.

A edificação é composta por duas torres e se destaca como uma verdadeira obra-prima da engenharia, transformando-se em uma vitrine de design de luxo. O Yachthouse reúne assinaturas de marcas globais no empreendimento em si e dentro dos imóveis.

Avaliado em R$ 20 milhões, o apartamento tem estética única, que une luxo atemporal e inovação contemporânea. Entre os 264 apartamentos do empreendimento, o jogador Neymar é proprietário de um quadriplex. Recentemente, uma cobertura em frente ao imóvel de craque do Santos foi colocado à venda por R$ 125 milhões.

O apatarmento que vamos conhececer conta com 265 metros quadrados de área privativa, três suítes, sendo uma master de 50 m², com banheira de imersão, sauna úmida e closet sob medida. As duas suítes adicionais possuem vista panorâmica para o mar e para as montanhas.

O imóvel conta ainda com tecnologia de ponta, com sistema Control4 que proporciona automação total de iluminação, som e climatização. Com um simples toque, os moradores podem ajustar a temperatura ambiente, controlar a iluminação e até personalizar o som nas diversas áreas do apartamento.

Nos andares de lazer, o Yachthouse oferece mais de 10 mil metros quadrados de áreas de lazer, comparáveis aos maiores empreendimentos exclusivos do mundo. Entre os destaques, estão spa, um complexo de piscinas aquecidas, cinema, restaurante exclusivo e salões de festa temáticos.

No topo, o heliponto, exclusivo para moradores, completa a proposta de moradia que combina praticidade, privacidade e serviços dignos dos melhores resorts do mundo

Com mobiliário assinado pela Fendi Casa, o apartamento de luxo no Yachthouse by Pininfarina é todo automatizado, tem três suítes, home office com vistas impressionantes e acabamentos de alto padrão, além de um acesso completo aos 10 mil metros quadrados de áreas de lazer do empreendimento.

x