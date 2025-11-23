Parque mais antigo do Brasil tem paisagens que parecem de outro mundo

Parque ocupa posto de uma das unidades de conservação mais importantes do Brasil - Foto: Reprodução | Redes sociais

Com paisagens que vão de florestas densas a campos gelados de altitude, o Parque Nacional de Itatiaia abriga uma das áreas naturais mais impressionantes do país e segue como destino marcante para quem busca aventura e contato direto com a natureza.

Criado em 1937 como o primeiro parque nacional do Brasil, o local reúne cerca de 30 mil hectares entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, ocupando o posto de uma das unidades de conservação mais importantes do território nacional.

A diversidade de ecossistemas é um dos destaques do parque, que apresenta vegetações distintas conforme o relevo e a variação climática. Nas áreas mais baixas, predominam as florestas densas da Mata Atlântica, com árvores de grande porte, bromélias e orquídeas.

Em altitudes intermediárias surgem as matas nebulares, sempre envoltas por neblina. No topo da serra, onde as temperaturas podem atingir zero ou valores negativos no inverno, os campos de altitude revelam plantas pequenas, resistentes ao frio e, muitas vezes, endêmicas.



A fauna segue o mesmo padrão diversificado da flora, com dezenas de espécies de mamíferos, aves exuberantes, insetos e anfíbios adaptados às condições peculiares da região.

Em algumas áreas do parque, como na encosta voltada para o Vale do Paraíba, é possível encontrar espécies endêmicas como bromélias e orquídeas. O parque também está entre as quatro únicas localidades onde ocorre a Buchenavia hoehneana, árvore nativa da Mata Atlântica e ameaçada de extinção.

A grandiosidade do relevo é outro marco de Itatiaia. Suas montanhas variam de aproximadamente 600 metros a quase 2.800 metros de altitude. Entre elas está um dos pontos culminantes do Brasil: o Pico das Agulhas Negras, que alcança 2.787 metros de altura e atrai montanhistas de todo o país.

Por sua relevância ecológica, científica e paisagística, Itatiaia foi instituído como unidade de conservação com foco na proteção de seus ecossistemas e na promoção da pesquisa científica, educação ambiental e turismo sustentável.

Além da riqueza natural, os visitantes encontram no parque cerca de 52 trilhas, 12 cachoeiras e lagos abertos ao público. O local também oferece opções para escaladas, montanhismo, ciclismo, observação de aves e borboletas, além de áreas permitidas para piqueniques, conforme o site oficial do parque.

Para quem deseja prolongar a experiência, é possível pernoitar em abrigos e campings credenciados, como o Abrigo Rebouças, Abrigo Água Branca, camping próximo ao Rebouças e locais de camping selvagem no Abrigo Massena e no Rancho Caído.