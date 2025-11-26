Plano da Embratur consolida Bahia como destaque do turismo no Brasil

Jerônimo e Freixo lanãram o Plano Brasis 2025-2027, em Salvador. - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

A Bahia, mais uma vez, aperece como protagonista no turismo no Brasil. A Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), órgão vinculado ao Ministério do Turismo, escolheu Salvador para lançar, nesta quarta-feira, 26, o Plano Brasis 2025-2027 (Plano Internacional de Marketing Turístico). O evento contou com as presenças do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e de outras autoridades ligadas ao ramo.

O Plano Brasis é fruto de um trabalho em conjunto entre Embratur e Sebrae, contando também com os braços do governo do Estado e da Prefeitura de Salvador para a sua execução no estado.

Em conversa com a imprensa, pouco antes do início do evento, Jerônimo Rodrigues reforçou o papel da Bahia na área. O gestor mencionou ainda o potencial de diversidade nas atividades turísticas no estado.

"Estamos tratando de uma política nacional de turismo e a Bahia se destaca por isso. Fico feliz em estar governando a Bahia, recebendo constantemente o Marcelo Freixo e a equipe que ele coordena, reconhecendo o potencial que a Bahia tem. Nós vivemos um passado onde nós tínhamos o turismo centralizado em Ilhéus, centralizado em Salvador. Isso é importante, manter esses potenciais, mas novos rumos, novas rotas, novas Bahias, para não falar novos Brasis, novas Bahias são reveladas diariamente" , iniciou o governador, que continuou.

A Chapada Diamantina, por exemplo, os rios do oeste, o Vale do Jiquiriçá. Então, nós temos um potencial muito forte, que é um conjunto de bom trato, de bom acolhimento e de muita paisagem bonita Jerônimo Rodrigues

Turismo - vetor econômico

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo destacou, em discurso, a força do turismo como na movimentação da economia, não somente na Bahia, mas em todo o país.

Segundo Freixo, apenas em 2025, o Brasil recebeu cerca de oito milhões de turistas vindo de outros países. A expectativa, de acordo com o presidente da Embratur, é de que esse número chegue a nove milhões até o final do ano.

Turismo trabalha com gente, turismo gera emprego e renda, e não tem sociedade sem emprego e renda. Desculpem as outras fontes de geração, de desenvolvimento, mas o turismo internacional no Brasil bateu todos os recordes este ano, nós chegamos esta semana a oito milhões de turistas internacionais, vamos chegar a nove milhões Marcelo Freixo, presidente da Embratur

Arrecadação biolionária

Essa alta de turistas no Brasil em 2025 gerou um faturamento bilionário para o país. Marcelo Freixo destacou que o setor arrecadou U$ 8 bilhões (oito bilhões de dólares).

"Só o turismo internacional gerou para o Brasil simplesmente U$ 8 bilhões de dólares. Então, o turismo não pode mais ser tratado como algo secundário. O turismo não é sobre quem tem o privilégio de viajar, é sobre quem sabe receber", afirmou o presidente da Embratur.

Bahia e Salvador em destaque

Presentes no lançamento do Plano Brasis, o secretário estadual de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, e o diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães, colocaram em pauta o papel da Bahia e da capital do estado no turismo a nível internacional.

Segundo Gegê, o Plano Brasis surge para fortalecer a "estratégia nacional de promoção" do turismo, ressaltando que os eixos do programa são fundamentais para alinhamento entre as cidades e estados.

"Por isso, a chegada do plano Brasileiro da Embratur tem um significado especial. O programa nasce para fortalecer a estratégia nacional de promoção dos estilos brasileiros, ampliando a competitividade, modernizando a ferramenta para abrir novas possibilidades para que os estados e municípios avancem ainda mais. Para Salvador, esse alinhamento é fundamental", afirmou o diretor de Turismo.

Riquezas e diversidade

Ao falar com a imprensa, antes da apresentação do plano, Maurício Bacelar, titular da Setur estadual, citou as riquezas de segmentos turísticos da Bahia e a sua diversidade de possibilidades de exploração.

"A Bahia tem uma riqueza muito grande de segmentos turísticos por conta do nosso rico patrimônio arquitetônico colonial, o rico patrimônio histórico, o patrimônio cultural e o patrimônio natural da Bahia. Isso nos dá a condição de trabalhá-los mais de 50 segmentos turísticos, mas isso não tem deixado o governo acomodar", iniciou o secretário, que completou.

"Hoje a Embratur está aqui apresentando o plano de marketing do Brasil, uma demonstração da importância que o turismo da Bahia hoje tem no Brasil, e com isso nós vamos estar alinhados em novas ações de promoção do destino Bahia", finalizou Bacelar.

Parceria que consolida o turismo

Diretor administrativo do Sebrae, Vitor Lopes destacou a parceria para a elaboração e execução do plano, e reforçou a necessidade de capacitação dos setores que possuem ligação com o turismo no estado, como a hotelaria.

"Essa parceria tem uma parceria para desenvolver um setor que é extremamente importante no Brasil e na Bahia. Nós sabemos da cadeia do turismo, como ela é grande, como ela é complexa, envolvendo desde a parte de gastronomia, a parte de transporte, toda a parte da hotelaria e outros serviços associados. Nessa cadeia toda, nós temos vários pequenos negócios. Nós sabemos que 95% das empresas no Brasil e na Bahia são de pequeno porte, e na cadeia do turismo, acho que isso ainda é mais avançado. Nós precisamos dessa capacitação do pequeno negócio", pontuou.

O que é o Plano Brasis?

O Plano Brasis estabelece um novo posicionamento turístico para o Brasil nos próximos três anos. Além disso, define os focos de atuação nos mercados emissores, bem como os segmentos e as experiências turísticas a serem priorizados.