A Cidade 'desconhecida' do Brasil que surpreende por ser maior que 100 países

Vista aérea da Cidade de Altamira - Foto: Divulgação / Prefeitura de Altamira

O maior maior município do Brasil e o terceiro maior do mundo está localizado no sudoeste do Pará e surpreende por superar em área países como Portugal, Irlanda, Islândia e Grécia, sendo maior que mais de 100 nações independentes. Essa cidade é Altamira.

Altamira está no Pará e sozinha ocupa 13% de todo o território do estado, ocupando uma área de 159.533 km². Para se ter ideia, a Grécia inteira tem 131.957 km² de área, enquanto Portugal soma 92.226 km².

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Se tem uma grande área, Altamira abriga apenas 138.749 habitantes, segundo estimativa de 2025 do IBGE. Isso coloca a cidade do Pará com uma das menores densidades populacionais do Brasil, com menos de um morado por km².

Menores que Altamira em área total, Grécia e Portugal tem densidades populacionais muito maiores. Estimativas mais recentes apontam esses dois países da Europa com população superior de 10 milhões de pessoas cada.

Vista aérea da Cidade de Altamira | Foto: Divulgação / Prefeitura de Altamira

Desafios em Altamira

Atualmente, Altamira conta com mais de 60 bairros em sua área urbana e mais dois distritos que estão afastados mais de mil quilômetros da sede — Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Além disso, a cidade tem população de gado maior que a de pessoas.

A cidade é banhada pelo majestoso Rio Xingu, um dos mais importantes afluentes da bacia amazônica, que é central para a vida, a história e a economia local.

Pórtico de Altamira | Foto: Divulgação / Prefeitura de Altamira

Cercada por grande área rural e afastada de outros centros urbanos, Altamira enfrenta desafios grandes por conta da dispersão populacional:

dificuldade de acesso a saúde, educação e serviços públicos;

longas distâncias entre comunidades;

limitações logísticas para atuação do poder público;

crescimento desigual e áreas isoladas.

Desenvolvimento

Altamira foi elevada à categoria de cidade em setembro de 1917 e em 1972 recebeu o Marco Zero da Rodovia Transamazônica (BR-230), o que impulsionou uma intensa migração e o início da exploração da floresta e da pecuária.

Além disso, a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, uma das maiores do mundo em capacidade instalada, transformou a dinâmica da cidade, causando o crescimento populacional.

Letreiro no Orla de Altamira | Foto: Divulgação / Prefeitura de Altamira

Turismo

Altamira é um verdadeiro paraíso natural. Banhada pelo Rio Xingu, a cidade é cercada por igarapés, praias de água doce e cachoeiras que atraem visitantes de várias partes do país, principalmente durante o verão amazônico, quando o nível do rio baixa e revela extensas faixas de areia dourada.

Altamira tem como atrativos para turistas a sua riqueza natural, atraindo aqueles que buscam ecoturismo e belezas ribeirinhas.

Orla de Altamira | Foto: Divulgação / Prefeitura de Altamira

O município abriga terras indígenas (como as dos povos Kayapó e Juruna) e áreas de conservação como o Parque Nacional da Serra do Pardo e a Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio.

Durante o período de estiagem também é possível curtir as praias fluviais, como a Praia do Massanori.

Praia do Massanori, em Altamira | Foto: Divulgação / Prefeitura de Altamira

Outros atrativos da região são a Orla do Rio Xingu, cartão-postal da cidade, e a Cachoeira do Curuá.