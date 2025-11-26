TURISMO
A Cidade 'desconhecida' do Brasil que surpreende por ser maior que 100 países
Cidade tem área colossal e é a maior do Brasil em território
Por Daniel Genonadio
O maior maior município do Brasil e o terceiro maior do mundo está localizado no sudoeste do Pará e surpreende por superar em área países como Portugal, Irlanda, Islândia e Grécia, sendo maior que mais de 100 nações independentes. Essa cidade é Altamira.
Altamira está no Pará e sozinha ocupa 13% de todo o território do estado, ocupando uma área de 159.533 km². Para se ter ideia, a Grécia inteira tem 131.957 km² de área, enquanto Portugal soma 92.226 km².
Leia Também:
Se tem uma grande área, Altamira abriga apenas 138.749 habitantes, segundo estimativa de 2025 do IBGE. Isso coloca a cidade do Pará com uma das menores densidades populacionais do Brasil, com menos de um morado por km².
Menores que Altamira em área total, Grécia e Portugal tem densidades populacionais muito maiores. Estimativas mais recentes apontam esses dois países da Europa com população superior de 10 milhões de pessoas cada.
Desafios em Altamira
Atualmente, Altamira conta com mais de 60 bairros em sua área urbana e mais dois distritos que estão afastados mais de mil quilômetros da sede — Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Além disso, a cidade tem população de gado maior que a de pessoas.
A cidade é banhada pelo majestoso Rio Xingu, um dos mais importantes afluentes da bacia amazônica, que é central para a vida, a história e a economia local.
Cercada por grande área rural e afastada de outros centros urbanos, Altamira enfrenta desafios grandes por conta da dispersão populacional:
- dificuldade de acesso a saúde, educação e serviços públicos;
- longas distâncias entre comunidades;
- limitações logísticas para atuação do poder público;
- crescimento desigual e áreas isoladas.
Desenvolvimento
Altamira foi elevada à categoria de cidade em setembro de 1917 e em 1972 recebeu o Marco Zero da Rodovia Transamazônica (BR-230), o que impulsionou uma intensa migração e o início da exploração da floresta e da pecuária.
Além disso, a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, uma das maiores do mundo em capacidade instalada, transformou a dinâmica da cidade, causando o crescimento populacional.
Turismo
Altamira é um verdadeiro paraíso natural. Banhada pelo Rio Xingu, a cidade é cercada por igarapés, praias de água doce e cachoeiras que atraem visitantes de várias partes do país, principalmente durante o verão amazônico, quando o nível do rio baixa e revela extensas faixas de areia dourada.
Altamira tem como atrativos para turistas a sua riqueza natural, atraindo aqueles que buscam ecoturismo e belezas ribeirinhas.
O município abriga terras indígenas (como as dos povos Kayapó e Juruna) e áreas de conservação como o Parque Nacional da Serra do Pardo e a Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio.
Durante o período de estiagem também é possível curtir as praias fluviais, como a Praia do Massanori.
Outros atrativos da região são a Orla do Rio Xingu, cartão-postal da cidade, e a Cachoeira do Curuá.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes