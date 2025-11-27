Sem desconto? Presos, Bolsonaro e militares seguirão com salários

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Marcos Correa | PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os demais militares do chamado "Núcleo 1" da trama golpista, apesar da restrição de liberdade, as contas bancárias deles, pelo menos por enquanto, não devem ser afetadas.

Em setembro, durante o julgamento da tentativa de golpe de Estado, eles receberam, juntos, cerca de R$ 200 mil. Deles, Bolsonaro foi quem recebeu o valor mais alto.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ex-presidente recebeu R$ 33,8 mil do Partido Liberal (PL), além de duas aposentadorias: uma de R$ 27,5 mil, da Câmara dos Deputados, e outra de R$ 9,5 mil, do Exército. No total, R$ 70,8 mil.

Já os demais condenados, a exemplo do almirante, Almir Garnier; e dos generais Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto e Augusto Heleno, como eles chegaram ao topo da hierarquia de suas respectivas Forças, eles recebem pensões na faixa de R$ 25 mil.

Veja quanto cada um dos réus do "Núcleo 1" da trama golpista recebeu de salário em setembro

Jair Bolsonaro: R$ 33,8 mil (PL) + R$ 9,5 mil (Exército) + R$ 27,5 mil (Câmara)

Walter Braga Netto: R$ 25 mil (Exército)

Augusto Heleno: R$ 24,9 mil (Exército)

Almir Garnier: R$ 25,6 mil (Marinha)

Paulo Sérgio Nogueira: R$ 24,6 mil (Exército)

Alexandre Ramagem: R$ 34,6 mil (Câmara)

Perda de patente

Com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo trânsito em julgado (sem possibilidade de recursos) e consequente prisão dos membros dos "Núcleo 1", eles poderão, em 2026, ter seus casos analisados pelo Superior Tribunal Militar (STM).

A Corte vai decidir sobre eventual perda de posto e patente. Mas, mesmo que isso ocorra, a medida não implicaria, automaticamente, na perda das aposentadorias ou salários.