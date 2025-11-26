Saiba como foi a audiência de custódia de Bolsonaro

Bolsonaro passou por audiência de custódia - Foto: Alan Santos | PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou novamente por audiência de custódia, nesta quarta-feira, 26, após iniciar o cumprimento da pena de 27 anos e três meses por golpe de Estado.

Além de Bolsonaro, os demais condenados do núcleo um da trama golpista, Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, também passaram pelo procedimento. Após as audiências, todas as prisões foram mantidas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A audiência de Bolsonaro ocorreu por volta das 14h30, horário previsto na decisão que referendou o início da prisão pelos crimes cometidos dentro da trama golpista. O primeiro a passar pela avaliação foi o almirante Almir Garnier (13h), seguido por Anderson Torres (13h30) e Augusto Heleno (14h).

Após Bolsonaro, passaram por audiência os generais Paulo Sérgio Nogueira (15h) e Walter Braga Netto (15h30). Todas elas ocorreram por videoconferência.

Ordem e local das audiências

Almir Garnier – 13h, Estação Rádio da Marinha (Brasília);

Anderson Torres – 13h30, Presídio da Papuda (Brasília);

Augusto Heleno – 14h, Comando Militar do Planalto (Brasília);

Jair Bolsonaro – 14h30, Superintendência da PF (DF);

Paulo Sérgio Nogueira – 15h, Comando Militar do Planalto (Brasília);

Walter Braga Netto – 15h30, Vila Militar (Rio de Janeiro)

Bolsonaro preso

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, em decisão da última terça-feira, 25, que Bolsonaro passe a cumprir a pena pelos crimes cometidos dentro da trama que tinha como objetivo a execução de um golpe de Estado.

"Determino o início do cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro, em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 anos e três meses, sendo 24 anos e nove meses de reclusão (em regime fechado) e dois anos e seis meses de detenção", diz trecho da decisão de Moraes.

Quanto tempo Bolsonaro ficará preso?

De acordo com o documento assinado por Alexandre de Moraes, Bolsonaro terá que cumprir 24 anos e nove meses de regime fechado. Os demais dois anos e seis meses fazem parte do período de flexibilização da pena, como previsto em lei.