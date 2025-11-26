Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Saiba como foi a audiência de custódia de Bolsonaro

Ex-presidente começou a cumprir pena por golpe de Estado

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

26/11/2025 - 20:41 h
Bolsonaro passou por audiência de custódia
Bolsonaro passou por audiência de custódia -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou novamente por audiência de custódia, nesta quarta-feira, 26, após iniciar o cumprimento da pena de 27 anos e três meses por golpe de Estado.

Além de Bolsonaro, os demais condenados do núcleo um da trama golpista, Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, também passaram pelo procedimento. Após as audiências, todas as prisões foram mantidas.

Leia Também:

Preso, Bolsonaro pode perder posto de capitão do Exército
Ausência de Motta e Alcolumbre em evento expõe tensão com governo Lula
Lula diz que Brasil deu lição de democracia com prisão de Bolsonaro
Plano da Embratur consolida Bahia como destaque do turismo no Brasil

A audiência de Bolsonaro ocorreu por volta das 14h30, horário previsto na decisão que referendou o início da prisão pelos crimes cometidos dentro da trama golpista. O primeiro a passar pela avaliação foi o almirante Almir Garnier (13h), seguido por Anderson Torres (13h30) e Augusto Heleno (14h).

Após Bolsonaro, passaram por audiência os generais Paulo Sérgio Nogueira (15h) e Walter Braga Netto (15h30). Todas elas ocorreram por videoconferência.

Ordem e local das audiências

  • Almir Garnier – 13h, Estação Rádio da Marinha (Brasília);
  • Anderson Torres – 13h30, Presídio da Papuda (Brasília);
  • Augusto Heleno – 14h, Comando Militar do Planalto (Brasília);
  • Jair Bolsonaro – 14h30, Superintendência da PF (DF);
  • Paulo Sérgio Nogueira – 15h, Comando Militar do Planalto (Brasília);
  • Walter Braga Netto – 15h30, Vila Militar (Rio de Janeiro)

Bolsonaro preso

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, em decisão da última terça-feira, 25, que Bolsonaro passe a cumprir a pena pelos crimes cometidos dentro da trama que tinha como objetivo a execução de um golpe de Estado.

"Determino o início do cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro, em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 anos e três meses, sendo 24 anos e nove meses de reclusão (em regime fechado) e dois anos e seis meses de detenção", diz trecho da decisão de Moraes.

Quanto tempo Bolsonaro ficará preso?

De acordo com o documento assinado por Alexandre de Moraes, Bolsonaro terá que cumprir 24 anos e nove meses de regime fechado. Os demais dois anos e seis meses fazem parte do período de flexibilização da pena, como previsto em lei.

x