Após prisão de Bolsonaro, irmão de Michelle pede exoneração a Tarcísio

Michelle Bolsonaro - Foto: Divulgação | PL

O irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Diego Torres Dourado, pediu exoneração do cargo de assessor especial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), poucos dias depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A saída deve ser oficializada no Diário Oficial do Estado nos próximos dias.

Segundo integrantes do governo paulista, Diego decidiu deixar o cargo para atuar diretamente em campanhas eleitorais, especialmente na área de redes sociais. Ele trabalhava no Palácio dos Bandeirantes desde janeiro de 2023, início da gestão Tarcísio, e recebia salário bruto de R$ 22,6 mil.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pedido foi oficializado após repercussão do caso Bolsonaro

O pedido de desligamento foi apresentado logo após a repercussão da detenção do ex-presidente, o que teria motivado a decisão a fim de evitar exposição política do governo Tarcísio. Mesmo assim, interlocutores da gestão reforçam que o ato foi tratado como uma escolha pessoal e não uma determinação interna.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 27, Diego afirmou que deixa a função com “sentimento de dever cumprido”. Ele agradeceu a Tarcísio e declarou que mantém “profunda admiração e respeito” pelo governador.

“Após três anos de dedicação como assessor especial do governador Tarcísio, tomei a decisão de deixar o cargo. Saio com sentimento de dever cumprido e gratidão ao governador, de quem guardo profunda admiração e respeito”, declarou.

Tarcísio de Freitas foi um dos principais ministros de Jair Bolsonaro e venceu a eleição para o governo de São Paulo apoiado pelo ex-presidente. Apesar da influência política da família, o governador vem adotando postura de contenção em temas relacionados ao atual momento judicial de Bolsonaro, evitando declarações públicas mais incisivas.