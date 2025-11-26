Motta exclui PT e PL e articula bloco do Centrão com 275 deputados

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. - Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Após anunciar o rompimento com os deputados Lindbergh Farias e Sosténes Cavalcante, líderes do PT e PL, respectivamente, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), articulou a formação de um bloco parlamentar com 275 deputados e sem a presença dos dois partidos. A informação é da Folha de S. Paulo.

O grupo, que reúne os partidos do centrão e será o maior da Câmara, vai dar sustentação às agendas prioritárias de Motta nos embates com o governo Lula e a oposição. Fazem parte do bloco os partidos União Brasil, PP, PSD, Republicanos, MDB, PSDB, Cidadania e Podemos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O PT e o PL faziam parte do bloco que elegeu Hugo em fevereiro, mas deixaram o grupo após atritos com o presidente da Casa.

Insatisfação

O presidente da Câmara foi bastante criticado por integrantes do governo Lula por ter escolhido o secretário de Segurança Pública de São Paulo licenciado, Guilherme Derrite (PP-SP), como relator do Projeto de Lei Antifacção. As alterações feitas por ele desagradou a equipe de Lula.

Nesta semana, Motta rompeu com o líder do PT na Casa, alegando que o parlamentar se exalta nas discussões e busca desgastar a imagem da Câmara junto à opinião pública.

Depois de romper com Lindberg, Motta cortou relação também com o líder do PL. O motivo do estresse é o mesmo: as discussões sobre o projeto de lei Antifacção, aprovado na Câmara na semana passada.