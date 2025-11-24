Menu
TENSÃO

Crise no Congresso: Motta rompe com líder do PT e complica governo

Tensionamento acontece num momento de desgaste do governo Lula (PT) também no Senado

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

24/11/2025 - 16:08 h
Presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta
Presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta -

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), rompeu com o líder do PT na Casa, Lindbergh Farias (RJ). O tensionamento acontece num momento de desgaste do governo Lula (PT) também no Senado.

De acordo com dois líderes da Casa próximos a Motta, a relação entre os dois, agora, será meramente institucional. "Não tenho mais interesse em ter nenhum tipo de relação com o deputado Lindbergh Farias", declarou à Folha de S. Paulo.

Nos últimos meses, o grupo de Motta se queixava da atuação de Lindbergh, acusando o parlamentar de se exaltar nas discussões e buscar desgastar a imagem da Câmara junto à opinião pública.

O Projeto de Lei Antifacção, aprrovado na Casa na semana passada é encarado como o estopim da relação entre os dois. Em uma reunião de líderes partidários sobre a matéria, Motta se envolveu em um embate direto com Lindbergh. O motivo: a escolha do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) como relator da proposta.

A cúpula da Casa também critica o comportamento do deputado nas reuniões semanais com líderes e Motta, afirmando que ele atua como se fosse líder do governo, quando deveria responder só pela bancada do PT.

Reação

Em resposta, Lindbergh afirmou que considerou a declaração como uma "reação imatura" de Motta. Ele disse ainda que "política não é um clube de amigos" e que suas posições políticas sempre foram conhecidas.

"Considero imatura a reação do presidente Hugo Motta. Política não é um clube de amigos. Minhas posições políticas sempre foram postas às claras e são extremamente previsíveis. Imprevisível é o que tem acontecido ultimamente [na Câmara], o que foi a votação do IOF, a escolha do Derrite como relator de um projeto de lei do Executivo e a PEC da Blindagem", afirmou Lindbergh à Folha.

Tags:

Câmara dos Deputados governo Lula hugo motta Lindbergh Farias.

