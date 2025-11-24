Lula define regras para exploração de minerais críticos do Brasil

Presidente da República, Lula, durante o encerramento do encontro empresarial Brasil–Moçambique. - Foto: Ricardo Stucker | PR

O presidente Lula (PT)impôs condições aos países que pretendem explorar os minerais críticos do Brasil. Durante discurso, nesta segunda-feira, 24, o petista endureceu o tom sobre o assunto.

"Nós não vamos ser exportadores dos minerais críticos. Se quiser, vai ter que industrializar no nosso país para que o nosso país possa ganhar esse dinheiro", disse Lula.

As declarações do mandatário foram dadas durante visita oficial ao Moçambique, onde participa da cúpula do G20.

Minerais críticos

Os minerais críticos são considerados recursos de importância estratégica para a economia. Eles são essenciais nos seguintes casos:

fabricação de baterias;

turbinas eólicas;

painéis solares;

eletrônicos.

Um dos principais interessados nos minerais do Brasil são os Estados Unidos (EUA).

O presidente diz que considera "urgente" que os países que possuem minerais críticos definam seus modelos de exploração.

"Ou nós aproveitamos essas riquezas que Deus nos deu e fazemos disso uma riqueza para o nosso povo ou nós vamos ver os países de sempre cavarem buraco no nosso país, levar o nosso mineiro e a gente ficar com a fome e pobreza", acrescentou.