Carne, café e mais: 249 produtos brasileiros que Trump derrubou tarifa

Trump recuou de decreto - Foto: Saul Loeb / AFP

Os Estados Unidos (EUA) zeraram o tarifaço de 40% nos produtos brasileiros exportados para o país, conforme havia imposto o presidente Donald Trump em agosto deste ano.

À época, o chefe da Casa Branca justificou a medida como uma represália ao julgamento que tramitava contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por tentativa de golpe de Estado, que culminou na sua condenação a mais de 20 anos de prisão.

Nesta quinta-feira, 20, contudo, Trump recuou do decreto e decidiu revogar a medida, impactando na alíquota de zero de 249 produtos brasileiros.

Tarifa zero: a lista dos produtos brasileiros beneficiados

Carnes bovinas;

Café;

Tomates frescos;

Chuchus;

Alcaparras;

Laranja, banana, coco, abacaxi, mamão;

Aipim;

Petróleo;

Metal;

Minério de ferro;

Combustível, etileno, propano, gás natural, vaselina;

Fenol;

Decisão de Trump é um aceno a Lula

Em nota emitida pela Casa Branca, o presidente americano diz que a decisão foi tomada após a reunião por videoconferência com o presidente Lula (PT), em outubro deste ano.

"Em 6 de outubro de 2025, participei de uma conversa telefônica com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, durante a qual concordamos em iniciar negociações para abordar as preocupações identificadas no Decreto Executivo 14323. Essas negociações estão em andamento", afirmou Trump.

O americano diz ainda que foi aconselhado por funcionários a recuar com as altas taxas depois de restabelecer relação com o Brasil.

“Informações e recomendações que me foram fornecidas por esses funcionários e o andamento das negociações com o Governo do Brasil, entre outros fatores, determinei que é necessário e apropriado modificar o escopo dos produtos sujeitos à alíquota adicional de imposto”.

Alívio no bolso dos exportadores de café

A medida representa um alívio no bolso dos exportadores, visto que os EUA é o principal país que consome café brasileiro.