ALÍVIO NO BOLSO
Carne, café e mais: 249 produtos brasileiros que Trump derrubou tarifa
Fim das taxas foi anunciada nesta quinta-feira, 20, por Donald Trump
Por Gabriela Araújo
Os Estados Unidos (EUA) zeraram o tarifaço de 40% nos produtos brasileiros exportados para o país, conforme havia imposto o presidente Donald Trump em agosto deste ano.
À época, o chefe da Casa Branca justificou a medida como uma represália ao julgamento que tramitava contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por tentativa de golpe de Estado, que culminou na sua condenação a mais de 20 anos de prisão.
Nesta quinta-feira, 20, contudo, Trump recuou do decreto e decidiu revogar a medida, impactando na alíquota de zero de 249 produtos brasileiros.
Tarifa zero: a lista dos produtos brasileiros beneficiados
- Carnes bovinas;
- Café;
- Tomates frescos;
- Chuchus;
- Alcaparras;
- Laranja, banana, coco, abacaxi, mamão;
- Aipim;
- Petróleo;
- Metal;
- Minério de ferro;
- Combustível, etileno, propano, gás natural, vaselina;
- Fenol;
Decisão de Trump é um aceno a Lula
Em nota emitida pela Casa Branca, o presidente americano diz que a decisão foi tomada após a reunião por videoconferência com o presidente Lula (PT), em outubro deste ano.
"Em 6 de outubro de 2025, participei de uma conversa telefônica com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, durante a qual concordamos em iniciar negociações para abordar as preocupações identificadas no Decreto Executivo 14323. Essas negociações estão em andamento", afirmou Trump.
Leia Também:
O americano diz ainda que foi aconselhado por funcionários a recuar com as altas taxas depois de restabelecer relação com o Brasil.
“Informações e recomendações que me foram fornecidas por esses funcionários e o andamento das negociações com o Governo do Brasil, entre outros fatores, determinei que é necessário e apropriado modificar o escopo dos produtos sujeitos à alíquota adicional de imposto”.
Alívio no bolso dos exportadores de café
A medida representa um alívio no bolso dos exportadores, visto que os EUA é o principal país que consome café brasileiro.
