Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Só? Veja quanto os EUA reduziram no tarifaço contra o Brasil

Governo dos EUA anunciou corte de tarifas em produtos como café, carne e açaí

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

15/11/2025 - 7:49 h
Governo norte-americano anunciou queda na sexta-feira, 14
Governo norte-americano anunciou queda na sexta-feira, 14 -

Após anunciar a redução nas tarifas de importação de produtos como café, carne e açaí, na noite de sexta-feira, 14, o governo dos Estados Unidos detalhou o tamanho do corte dos itens após o "tarifaço" de 50% imposto ao Brasil desde agosto.

A queda, de acordo com o Ministério da Agricultura, foi de 10%, passando agora para 40% — a taxa abrange as chamadas taxas de reciprocidade, que também foram impostas a outros países.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Havia uma expectativa pela extinção total das taxas e a informação inicial dos cortes chegou a ser comemorada por aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Isso por que, nas últimas semanas, Brasil e EUA vinham articulando uma flexibilização do "tarifaço". A negociação ganhou força com um encontro entre o presidente norte-americano, Donald Trump e Lula, em outubro, na Malásia.

Novos cortes?

Após o anúncio do corte de 10%, Donald Trump afirmou não acreditar que sejam necessárias novas mudanças neste sentido.

Leia Também:

'Conquista de Lula': petistas reagem à queda do tarifaço dos EUA
Fim do tarifaço? EUA cortam tarifas da carne e do café
Trump vai pagar US$ 2 mil para americanos com grana do tarifaço

"Acabamos de fazer um pequeno recuo. Os preços do café estavam um pouco altos. Agora, em muito pouco tempo, eles estarão mais baixos", afirmou.

O Brasil é o maior fornecedor de café para os EUA e um dos principais de carne — os dois produtos enfrentam forte alta nos preços no mercado norte-americano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Açaí Café carne Donald Trump exportações governo Lula tarifaço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governo norte-americano anunciou queda na sexta-feira, 14
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Governo norte-americano anunciou queda na sexta-feira, 14
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Governo norte-americano anunciou queda na sexta-feira, 14
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Governo norte-americano anunciou queda na sexta-feira, 14
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x