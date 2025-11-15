ECONOMIA
Só? Veja quanto os EUA reduziram no tarifaço contra o Brasil
Governo dos EUA anunciou corte de tarifas em produtos como café, carne e açaí
Por Yuri Abreu
Após anunciar a redução nas tarifas de importação de produtos como café, carne e açaí, na noite de sexta-feira, 14, o governo dos Estados Unidos detalhou o tamanho do corte dos itens após o "tarifaço" de 50% imposto ao Brasil desde agosto.
A queda, de acordo com o Ministério da Agricultura, foi de 10%, passando agora para 40% — a taxa abrange as chamadas taxas de reciprocidade, que também foram impostas a outros países.
Havia uma expectativa pela extinção total das taxas e a informação inicial dos cortes chegou a ser comemorada por aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Isso por que, nas últimas semanas, Brasil e EUA vinham articulando uma flexibilização do "tarifaço". A negociação ganhou força com um encontro entre o presidente norte-americano, Donald Trump e Lula, em outubro, na Malásia.
Novos cortes?
Após o anúncio do corte de 10%, Donald Trump afirmou não acreditar que sejam necessárias novas mudanças neste sentido.
"Acabamos de fazer um pequeno recuo. Os preços do café estavam um pouco altos. Agora, em muito pouco tempo, eles estarão mais baixos", afirmou.
O Brasil é o maior fornecedor de café para os EUA e um dos principais de carne — os dois produtos enfrentam forte alta nos preços no mercado norte-americano.
