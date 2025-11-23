POLÍTICA
Lula está "preocupado" com presença militar dos EUA perto da Venezuela
Presidente afirmou que pretende discutir com Donald Trump sobre este assunto
Por AFP
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou neste domingo, 23, estar "preocupado" com a presença militar dos Estados Unidos no mar do Caribe, perto da Venezuela.
Lula também afirmou que pretende discutir sobre este assunto com o seu contraparte americano, Donald Trump. "Me preocupa muito o aparato militar que os EUA colocou no mar do Caribe e eu pretendo conversar com o presidente Trump sobre isso", disse Lula à imprensa em Joanesburgo, ao fim da cúpula do G20.
Os Estados Unidos enviaram ao Caribe o maior porta-aviões do mundo, acompanhado por uma frota de navios de guerra e aviões de combate com o objetivo, segundo afirmam, de realizar operações antidrogas.
Por sua vez, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou estas manobras como uma "ameaça" destinada a derrubá-lo.
