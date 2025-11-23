Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Lula está "preocupado" com presença militar dos EUA perto da Venezuela

Presidente afirmou que pretende discutir com Donald Trump sobre este assunto

AFP

Por AFP

23/11/2025 - 10:46 h
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou neste domingo, 23, estar "preocupado" com a presença militar dos Estados Unidos no mar do Caribe, perto da Venezuela.

Lula também afirmou que pretende discutir sobre este assunto com o seu contraparte americano, Donald Trump. "Me preocupa muito o aparato militar que os EUA colocou no mar do Caribe e eu pretendo conversar com o presidente Trump sobre isso", disse Lula à imprensa em Joanesburgo, ao fim da cúpula do G20.

Os Estados Unidos enviaram ao Caribe o maior porta-aviões do mundo, acompanhado por uma frota de navios de guerra e aviões de combate com o objetivo, segundo afirmam, de realizar operações antidrogas.

Por sua vez, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou estas manobras como uma "ameaça" destinada a derrubá-lo.

x