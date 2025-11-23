Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Brasil-EUA sob risco? Lula manda recado a Trump após Bolsonaro preso

Presidente foi questionado se relação entre os dois países poderia ser prejudicada com prisão de aliado do republicano

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/11/2025 - 11:04 h
Lula e Trump em reunião recente na Malásia
Lula e Trump em reunião recente na Malásia -

O presidente Lula (PT) mandou um recado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a prisão de Jair Bolsonaro (PL), no sábado, 22, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federa (STF), Alexandre de Moraes.

Neste domingo, 23, durante coletiva de imprensa após agenda do G20, que acontece em Joanesburgo, na África do Sul, o petista foi perguntado se a prisão do liberal — que é aliado de Trump — poderia prejudicar as relações entre Brasil e EUA.

A detenção de Bolsonaro aconteceu dois dias após o governo norte-americano derrubar a tarifa de 40% sobre produtos brasileiros que entram no país.

Trump surpreende ao descobrir prisão de Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu com certa surpresa após tomar conhecimento de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso.

O republicano foi questionado pela imprensa, em frente à Casa Branca, e demonstrou estranheza. “Isso é muito ruim”, resumiu, sem se alongar na declaração.

E o que disse Lula sobre Trump?

Em resposta, Lula afirmou não ver possibilidade de as relações entre os dois países serem prejudicadas em virtude da prisão de Jair Bolsonaro.

"Acho que não tem nada a ver, acho que o Trump tem que saber que nós somos um país soberano, que a nossa justiça decide e o que decide aqui está decidido", afirmou o presidente do Brasil.

"Todo mundo sabe o que ele fez", diz Lula

Ao falar sobre a prisão de Jair Bolsonaro no mesmo evento do G20, Lula foi breve nas palavras, mas relembrou o fato das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado a qual o ex-presidente foi condenado levaram dois anos, com ele tendo direito "à presunção de inocência".

"Eu não faço comentário sobre a decisão da Suprema Corte. A justiça tomou a decisão, ele foi julgado, ele teve todo direito à presunção de inocência, foram praticamente dois anos e meio de investigação, de delação, de julgamento, ou seja, então a justiça decidiu, está decidido", disse.

"Ele vai cumprir com a pena que a justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez", completou Lula.

