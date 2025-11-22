Menu
MUNDO
ALINHAMENTO

Trump e Lula discutem relações comerciais em conversa recente

Trump disse que deve se encontrar em breve com Lula

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/11/2025 - 15:07 h
Lula e Trump conversam em meio a desenvolvimentos recentes nas relações comerciais bilaterais
Lula e Trump conversam em meio a desenvolvimentos recentes nas relações comerciais bilaterais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado, 22, ter conversado com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, na noite de sexta-feira, 21.

A conversa ocorre em meio a desenvolvimentos recentes nas relações comerciais bilaterais e veio logo após a decisão de Trump de suspender parte das tarifas.

Tarifas

Na quinta-feira, 20, o presidente Trump assinou uma ordem executiva determinando a remoção da sobretaxa de 40% sobre a importação de alguns produtos agrícolas brasileiros, com efeito retroativo a 13 de novembro. A decisão inclui itens como carne bovina, café e frutas.

A decisão alinha a vigência com a ordem do dia 14 de novembro, que reduzia as tarifas "recíprocas" sobre importações agrícolas para todos os parceiros comerciais. Para os produtos brasileiros, esta taxa era de 10%

Os líderes já haviam se encontrado pessoalmente na Malásia, no último dia 26 de outubro, e também tiveram um telefonema em 6 de outubro, onde teriam concordado em negociar as tarifas.

x