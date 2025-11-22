Menu
JUSTIFICATIVA

Defesa de Daniel Vorcaro contesta acusações

Empresário e outros executivos são investigados por crimes como gestão fraudulenta

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/11/2025 - 14:22 h
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

A defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso na terça-feira, 18, pela Polícia Federal, apontou que as investigações se baseiam em fatos inexistentes.

Ele e outros executivos são investigados por crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.

A alegação da PF é de fabricação de carteiras de crédito insubsistentes, as quais teriam sido vendidas e substituídas por outros ativos sem avaliação técnica adequada depois da fiscalização do Banco Central.

A defesa aponta na nota que essas carteiras foram previamente adquiridas junto a terceiros que atuavam na originação de créditos e que, portanto, o Master não captou diretamente os empréstimos consignados que as compunham.

Ainda que, nas operações com documentação fora do padrão, a instituição financeira fez a substituição das carteiras originadas por terceiros e iniciou processo de recompra do saldo remanescente.

Negação

Os advogados do banqueiro reforçam que o Banco Central nunca instaurou processo punitivo sobre o tema, apesar de ter conhecimento das operações. E diz que não há nenhuma fraude de R$ 12 bilhões.

A ação da PF “inviabilizou solução de mercado legítima que evitaria os custos de liquidação impostos ao sistema financeiro e à sociedade e não prejudicaria a realização de qualquer investigação”, segundo a defesa

