BEM DE SAÚDE

Após uma semana internado, Galvão Bueno recebe alta: "Tô firme"

Ícone da locução esportiva nacional estava tratanto uma pneumonia viral

João Grassi

Por João Grassi

22/11/2025 - 13:54 h
Galvão Bueno, ícone da locução esportiva nacional
Galvão Bueno, ícone da locução esportiva nacional -

Ícone da locução esportiva nacional, Galvão Bueno deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira, 21. O narrador ficou internado durante uma semana para tratar uma pneumonia viral, mas publicou um vídeo anunciando que recebeu alta e que estava retornando para casa.

No registro, Galvão aparece sorridente e agradeceu o carinho recebido. O narrador afirma que está recuperado e também explicou que a pneumonia "vem do coronavírus".

“Hoje eu quero falar de saúde e de agradecimento. Agradecer a Deus primeiro, acima de tudo. Estou saindo do hospital depois de uma semana de internação e tratamento. Quero agradecer a todos que mandaram mensagens, que deram apoio, que fizeram orações, que mentalizaram positivamente”, iniciou Galvão.

Leia Também:

Como está Galvão Bueno? Filha revela estado de saúde do pai
Com Galvão Bueno, Copa do Mundo volta a ser transmitida por emissora
Galvão Bueno vai narrar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026 pelo SBT

“O que eu tive? Uma pneumonia viral. Vem de um vírus que é coronavírus. Não tem nada a ver com COVID. Existem centenas de outros coronavírus. Tive uma pneumonia nada grave, mas que precisava ser bem tratada. Tô firme, tô inteiro”, tranquilizou o narrador.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

De volta ao trabalho

Com otimismo para voltar ao ritmo habitual de trabalho, Galvão Bueno já projetou sua próxima narração no streaming Amazon Prime Video, que transmite as retas finais do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

“Vem aí decisão de Campeonato Brasileiro, vem aí decisão de Copa do Brasil. Vamos estar juntos. Muito trabalho até o fim do ano e com muita saúde, graças a Deus. Obrigado a todos”, agradeceu.

x