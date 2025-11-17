ESPORTES
Galvão Bueno é internado em hospital de São Paulo
Narrador foi levado à UTI e segue nas dependências da unidade de saúde
O narrador Galvão Bueno está internado desde o último sábado, 15, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele chegou até a ser levado para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) de acordo com o portal Leo Dias.
Ele precisou passar por uma série de exames após relatar dores nas regiões dos rins. A equipe médica identificou um quadro de pneumonia que levou a permanência do narrador no hospital.
Leia Também:
Galvão segue sob acompanhamento na unidade de saúde, a expectativa é de que ele siga em observação enquanto completa o tratamento recomendado pelos médicos. O avanço da recuperação tem sido satisfatório e novos exames devem acarretar nos novos passos da equipe médica.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes