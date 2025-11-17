Galvão Bueno é internado em hospital de São Paulo

Narrador foi internado no último sábado, 15. - Foto: Divulgação

O narrador Galvão Bueno está internado desde o último sábado, 15, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele chegou até a ser levado para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) de acordo com o portal Leo Dias.

Ele precisou passar por uma série de exames após relatar dores nas regiões dos rins. A equipe médica identificou um quadro de pneumonia que levou a permanência do narrador no hospital.

Galvão segue sob acompanhamento na unidade de saúde, a expectativa é de que ele siga em observação enquanto completa o tratamento recomendado pelos médicos. O avanço da recuperação tem sido satisfatório e novos exames devem acarretar nos novos passos da equipe médica.