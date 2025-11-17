Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Galvão Bueno é internado em hospital de São Paulo

Narrador foi levado à UTI e segue nas dependências da unidade de saúde

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

17/11/2025 - 13:53 h
Narrador foi internado no último sábado, 15.
Narrador foi internado no último sábado, 15. -

O narrador Galvão Bueno está internado desde o último sábado, 15, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele chegou até a ser levado para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) de acordo com o portal Leo Dias.

Ele precisou passar por uma série de exames após relatar dores nas regiões dos rins. A equipe médica identificou um quadro de pneumonia que levou a permanência do narrador no hospital.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ancelotti revela se Luciano Juba pode ser convocado para Copa do Mundo
Saiba o que Rayssa Leal fala para si mesma antes de subir no skate
Do que cada time precisa para subir, cair ou vencer a Série B
Vice-presidente do Corinthians é alvo por desvio e venda de materiais

Galvão segue sob acompanhamento na unidade de saúde, a expectativa é de que ele siga em observação enquanto completa o tratamento recomendado pelos médicos. O avanço da recuperação tem sido satisfatório e novos exames devem acarretar nos novos passos da equipe médica.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

galvão bueno internado UTI

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Narrador foi internado no último sábado, 15.
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Narrador foi internado no último sábado, 15.
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Narrador foi internado no último sábado, 15.
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Narrador foi internado no último sábado, 15.
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x