Saiba o que Rayssa Leal fala para si mesma antes de subir no skate

Pódio do STU Rio - Foto: Pablo Vaz/STU

Se você tivesse 17 anos de idade e estivesse prestes a se tornar pentacampeã de uma competição do seu esporte, o que você diria para si mesma antes de competir? Rayssa Leal, skatista cinco vezes campeã do STU Pro Tour Rio, sabe o que mentalizar para vencer.

Nas imagens da final, a skatista aparece concentrada antes de suas voltas e, segundo o especialista em leitura labial Velloso, fala sozinha em voz baixa, repetindo frases de incentivo e pequenas palavras de apoio a si mesma enquanto se prepara para entrar na pista.

"Então eu vou lá, aí eu vou e volto, é muito tranquilo. Eu vou la e é só Flip, é só isso. É só isso, tá tudo bem. Eu já treinei isso, eu já fiz, cê é f*da. Eu consigo. Se tem uma pessoa que pode aqui, sou eu. Eu vou conseguir. Não tem ninguém aqui que vai me abalar. É isso. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso, eu consigo, eu mereço", disse Rayssa.

E ela estava certa - ela podia, e conseguiu, dominando completamente a disputa no domingo, 16.A primeira volta já foi suficiente para garantir o título, com uma nota 75.69 que ninguém conseguiu superar.

A australiana Chloe Covell chegou mais perto, com 70.55 também anotados na primeira tentativa, mas caiu nas voltas seguintes e terminou como vice. Keet Oldenbeuving completou o pódio junto das duas. O título representou a quinta conquista de Rayssa no STU Pro Tour Rio.

A skatista continua colecionando feitos e pode ostentar uma lista impressionante de resultados nos últimos anos, incluindo medalhas olímpicas, títulos mundiais, diversas etapas da SLS e conquistas no X Games e no próprio circuito do STU.

A competição ainda chamou atenção por outro detalhe - nela, Rayssa celebrou o "fim do capacete" para esta etapa, algo que comentou nas redes sociais ao longo da semana.

O que Rayssa já venceu?

A trajetória dela é marcada por um número impressionante de pódios, do bronze na SLS Londres em 2019 ao título da etapa do Rio em 2025, passando por vitórias em Los Angeles, Lake Havasu, San Diego, Tóquio e outras cidades.

Nesse intervalo, somou ainda performances marcantes em Mundiais, Jogos Olímpicos, Pan-Americanos e etapas do STU no Rio, Recife e Porto Alegre. O título mais recente, conquistado neste fim de semana, amplia ainda mais sua lista e reafirma seu lugar entre as maiores skatistas do mundo.