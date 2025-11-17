Do que cada time precisa para subir, cair ou vencer a Série B

Taça da Série B - Foto: Divulgação I CBF

A Série B do Brasileirão está terminando, e a rodada final promete muitas decisões. Com oito dos dez jogos interferindo diretamente na briga pelo título, acesso ou permanência na segunda divisão, cada partida vale muito na reta final.

Apenas dois confrontos, entre Vila Nova x Volta Redonda e Novorizontino x CRB, cumprem tabela, enquanto todos os demais carregam algum tipo de consequência. A disputa pelo troféu ficou restrita aos rivais Coritiba e Athletico-PR, enquanto três vagas para a elite de 2026 seguem abertas.

Na outra ponta da tabela, apenas um entre Ferroviária, Botafogo-SP e Athletic cairá para a Série C.

Como será a rodada

A rodada começa na quarta-feira, 20, com Vila Nova x Volta Redonda às 19h30. No domingo, 23, às 16h30, acontecem os demais nove jogos simultaneamente.

As partidas:

Amazonas x Coritiba

Athletico-PR x América-MG

Cuiabá x Criciúma

Remo x Goiás

Chapecoense x Atlético-GO

Botafogo-SP x Avaí

Operário-PR x Ferroviária

Novorizontino x CRB

Quem sobe?

Entre os 20 clubes da competição, Novorizontino, CRB, Avaí, Atlético-GO, Cuiabá, América-MG, Vila Nova e Operário-PR não têm mais chances de subir ou cair, permanenecendo na Série B, enquanto Amazonas, Volta Redonda e Paysandu já estão matematicamente rebaixados.

O Coritiba, líder com 65 pontos, é o único time que garantiu o retorno à Série A com antecedência. No entanto, o Coxa ainda tenta assegurar o título, e um simples empate diante do Amazonas basta para confirmar a taça.

Caso perca, dependerá de um tropeço do Athletico-PR contra o América-MG. O Furacão, por sua vez, vive um cenário peculiar - segundo colocado com 62 pontos, pode ser campeão se vencer e o rival perder, mas também corre o risco de terminar sem o acesso em caso de derrota combinada com vitórias de Criciúma, Goiás e Chapecoense. Com um empate, sobe sem precisar de outros resultados.

Logo atrás aparece o Criciúma, em terceiro com 61 pontos, que sobe sem depender de ninguém se derrotar o Cuiabá. Em caso de empate, o Tigre terá que torcer para que a Chapecoense não vença o Atlético-GO ou para que o Goiás não derrote o Remo.

Classificação fornecida por Sofascore

Se perder, pode ser ultrapassado pelos goianos ou pelo próprio Remo e ainda dependerá de um tropeço da Chape. Também com 61 pontos, o Goiás ocupa o quarto lugar e sobe automaticamente se vencer o Remo.

Se empatar, precisa torcer para um tropeço da Chapecoense ou para que o Criciúma perca no Mato Grosso. Uma derrota tira qualquer possibilidade de acesso, já que o próprio Remo o ultrapassaria.

Na quinta posição, a Chapecoense chega à última rodada com 59 pontos e um cálculo direto, onde precisa vencer o Atlético-GO e ainda torcer por algum tropeço de concorrentes, seja uma derrota do Athletico-PR contra o América-MG, seja um empate do Criciúma com o Cuiabá ou do Goiás com o Remo.

Qualquer empate ou derrota elimina a Chape. O Remo, também com 59 pontos, está na mesma situação, precisando derrotar o Goiás e aguardar ou uma derrota do Criciúma para o Cuiabá ou, no mínimo, um empate da Chapecoense.

Quem cai?

Na última rodada, três equipes brigam para evitar a última vaga no rebaixamento. O Athletic, 15º colocado com 41 pontos, permanece na Série B se vencer o Paysandu. Em caso de empate, depende de um tropeço do Botafogo-SP contra o Avaí ou de que a Ferroviária não vença o Operário-PR.

Se perder, terá que torcer pela derrota do Botafogo-SP ou, no máximo, um empate da Ferroviária. O Botafogo-SP, em 16º também com 41 pontos, escapa com uma vitória sobre o Avaí. Se empatar, precisa que o Athletic perca ou que a Ferroviária não vença. Já em caso de derrota, só permanece se a Ferroviária não ganhar.

A Ferroviária, atual 17ª colocada, depende exclusivamente de si, já que está rebaixada em caso de empate ou derrota, mas, se vencer o Operário-PR, ainda pode escapar (desde que Athletic ou Botafogo-SP não ganhem seus confrontos).

Amazonas, Volta Redonda e Paysandu já caíram antes mesmo da última rodada e disputarão a Série C em 2026.