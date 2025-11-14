Rodada da Série B pode definir campeão, últimos acessos e rebaixados

Taça da Série B - Foto: Divulgação I CBF

A Série B do Brasileirão está quase acabando, e os resultados da temporada já começam a aparecer. Na 37ª rodada, que acontece nesta sexta-feira, 14, sábado, 15, e domingo, 16, muita coisa promete ser definida - dentre elas, possivelmente o campeão.

Além do primeiro lugar da tabela, o grupo de novos integrantes da Série A deve ser praticamente fechado, e os dois últimos times que cairão para a Série C também devem ser definidos.

Na sexta-feira, a segunda divisão recebe um único jogo - Paysandu e Amazonas se enfrentam às 20h, na Curuzu, em Belém. Já no sábado, 15, todos os duelos acontecem às 16h30.

O líder Coritiba recebe o Athletic no Couto Pereira, em Curitiba, enquanto o Atlético-GO encara o Operário-PR no Antônio Accioly, em Goiânia. No Sul, o Avaí enfrenta o Remo na Ressacada, em Florianópolis.

No Nordeste, o CRB mede forças com o Vila Nova no Rei Pelé, em Maceió. Fechando o dia, o Volta Redonda duela com a Chapecoense no Raulino de Oliveira.

A rodada termina no domingo, 16, também com partidas às 16h30. O Goiás enfrenta o Novorizontino na Serrinha, em Goiânia, o Criciúma recebe o Botafogo-SP no Heriberto Hülse, o América-MG encara o Cuiabá no Independência, em Belo Horizonte, e a Ferroviária recebe o Athletico-PR na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Como está cada time na tabela

Coritiba: Na disputa pelo acesso e pelo título, o Coxa chega à rodada com 64 pontos, e pode viver um dia histórico no Couto Pereira: basta empatar com o Athletic para garantir retorno imediato à elite. Se somar três pontos, pode também assegurar matematicamente o título, desde que os concorrentes diretos não vençam. Em caso de tropeço, o time paranaense passa a depender de perdas de pontos de Athletico-PR, Remo, Chapecoense, Criciúma, Goiás e Novorizontino, todos ainda na briga.

Chapecoense: Quarta colocada, a Chape visita o já rebaixado Volta Redonda sabendo que uma vitória encaminha o acesso e a deixa totalmente dependente de si na rodada final.

Criciúma: Também com 58 pontos, mas atrás da Chape no número de vitórias, o Tigre atua no domingo contra o Botafogo-SP, já sabendo o que aconteceu com os concorrentes diretos. Se um deles tropeçar, uma vitória catarinense devolve o clube ao G-4 e o faz depender apenas do próprio desempenho na última rodada.

Goiás x Novorizontino: O duelo na Serrinha pode colocar o vencedor no grupo de acesso, caso dois adversários acima percam pontos. Até aqui, ambos seguem totalmente vivos para a rodada final.

CRB: Aqui, a perspectiva não é nada boa. Com apenas 0,08% de chance de subir, o CRB precisa vencer Vila Nova e Novorizontino, além de torcer por duas derrotas do Athletico-PR, dois tropeços do Remo, duas derrotas da Chapecoense, Criciúma e Goiás somando no máximo um ponto e Novorizontino conquistando no máximo dois pontos - uma combinação que só o destino tornaria realidade.

Operário-PR: Uma vitória sobre o Atlético-GO elimina qualquer ameaça de queda. Se empatar, precisa torcer contra Ferroviária ou Athletic.

Botafogo-SP: Com duas vitórias seguidas contra adversários diretos, o Pantera visita o Criciúma. Se vencer mais uma e a Ferroviária tropeçar, garante permanência antecipada.

Athletic: A equipe depende apenas de si, mas tem o desafio mais duro: enfrentar o líder Coritiba no Couto Pereira. Se surpreender e vencer, permanece fora do Z-4 e só cai nesta rodada se a Ferroviária ganhar.

Ferroviária: Com Claudinei Oliveira demitido, Daniel Azambuja assume o time na tentativa de evitar o rebaixamento. Se fizer sua parte contra o Athletico-PR, ainda precisa olhar os resultados de Athletic e Botafogo-SP. Caso perca, pode cair já no domingo.

Amazonas: A Onça precisa de um milagre - vencer o Paysandu no jogo isolado de sexta e torcer para derrotas de Ferroviária, Athletic e Botafogo-SP.

O que já está definido?

Se por um lado, Volta Redonda e Paysandu já estão oficialmente rebaixados, América-MG (45 pontos) e Cuiabá (50 pontos) não se movem - ambos não têm mais riscos de queda, mas também não tem chances de subir. Assim, os dois entram em campo no Independência sem valer nada.