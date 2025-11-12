Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Ex-xodó do Bahia é dispensado de clube da Série B

Atacante deixa o clube mineiro após duas temporadas

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

12/11/2025 - 13:03 h
Vitor Jacaré - ex-Bahia
Vitor Jacaré - ex-Bahia -

O América-MG iniciou oficialmente sua reformulação para a próxima temporada e anunciou a saída de dois jogadores do elenco: o meia-atacante Gustavinho e o atacante Vitor Jacaré, ex-xodó da torcida do Bahia. Ambos tinham contrato até o fim deste ano e não terão os vínculos renovados.

A decisão marca o início do planejamento do clube para 2026, após garantir praticamente sua permanência na Série B. Na última segunda-feira, 10, o Coelho venceu a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, e praticamente afastou qualquer risco de rebaixamento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Jacaré fora dos planos

Contratado junto ao Bahia no início da temporada passada, Vitor Jacaré chegou a gerar boas expectativas na torcida americana, mas teve uma trajetória marcada por lesões e poucas oportunidades.

Leia Também:

Jogador ex-Bahia e Palmeiras é assassinado a tiros em Salvador
Com promessa de SAF, Marcone Amaral lança candidatura à presidência do Vitória
João Fonseca é confirmado no ATP de Adelaide antes do Australian Open
Bahia e Vitória recebem parte de valores bloqueados pelo Flamengo

Em 25 partidas, o atacante balançou as redes duas vezes e deu duas assistências, antes de sofrer uma grave lesão no joelho, em outubro de 2024. Desde então, não voltou a atuar.

No início deste ano, o jogador chegou a negociar uma transferência para o CRB e também recebeu sondagens do Athletico Paranaense, mas o histórico médico acabou travando as conversas. Agora, com a liberação oficial, o atacante está livre no mercado em busca de um novo destino.

Reformulação em curso

Além de Jacaré, o meia Gustavinho também foi liberado. O jogador, que pertence ao América, havia sido emprestado ao Grêmio no fim de 2023 e retornou nesta temporada, mas fez apenas duas partidas pelo Coelho.

A decisão faz parte de uma reorganização mais ampla do elenco, que será intensificada nas próximas semanas. O objetivo do América é renovar a base do time para 2026, priorizando atletas com mais regularidade física e potencial de revenda.

Próximo desafio

Dentro de campo, o América já volta o foco para o duelo com o Cuiabá, no domingo, 16, às 16h30, no Independência, pela 37ª rodada da Série B.

Com 45 pontos, o Coelho busca confirmar matematicamente a permanência na divisão e encerrar a temporada com tranquilidade — enquanto fora de campo, o clube começa a redesenhar seu futuro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

américa mineiro EC Bahia vitor jacaré

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitor Jacaré - ex-Bahia
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Vitor Jacaré - ex-Bahia
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Vitor Jacaré - ex-Bahia
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Vitor Jacaré - ex-Bahia
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x