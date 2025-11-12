ESPORTES
Ex-xodó do Bahia é dispensado de clube da Série B
Atacante deixa o clube mineiro após duas temporadas
Por Iarla Queiroz
O América-MG iniciou oficialmente sua reformulação para a próxima temporada e anunciou a saída de dois jogadores do elenco: o meia-atacante Gustavinho e o atacante Vitor Jacaré, ex-xodó da torcida do Bahia. Ambos tinham contrato até o fim deste ano e não terão os vínculos renovados.
A decisão marca o início do planejamento do clube para 2026, após garantir praticamente sua permanência na Série B. Na última segunda-feira, 10, o Coelho venceu a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, e praticamente afastou qualquer risco de rebaixamento.
Jacaré fora dos planos
Contratado junto ao Bahia no início da temporada passada, Vitor Jacaré chegou a gerar boas expectativas na torcida americana, mas teve uma trajetória marcada por lesões e poucas oportunidades.
Em 25 partidas, o atacante balançou as redes duas vezes e deu duas assistências, antes de sofrer uma grave lesão no joelho, em outubro de 2024. Desde então, não voltou a atuar.
No início deste ano, o jogador chegou a negociar uma transferência para o CRB e também recebeu sondagens do Athletico Paranaense, mas o histórico médico acabou travando as conversas. Agora, com a liberação oficial, o atacante está livre no mercado em busca de um novo destino.
Reformulação em curso
Além de Jacaré, o meia Gustavinho também foi liberado. O jogador, que pertence ao América, havia sido emprestado ao Grêmio no fim de 2023 e retornou nesta temporada, mas fez apenas duas partidas pelo Coelho.
A decisão faz parte de uma reorganização mais ampla do elenco, que será intensificada nas próximas semanas. O objetivo do América é renovar a base do time para 2026, priorizando atletas com mais regularidade física e potencial de revenda.
Próximo desafio
Dentro de campo, o América já volta o foco para o duelo com o Cuiabá, no domingo, 16, às 16h30, no Independência, pela 37ª rodada da Série B.
Com 45 pontos, o Coelho busca confirmar matematicamente a permanência na divisão e encerrar a temporada com tranquilidade — enquanto fora de campo, o clube começa a redesenhar seu futuro.
