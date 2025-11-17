Vice-presidente do Corinthians é alvo por desvio e venda de materiais

Armando Mendonça é vice-presidente do Corinthians - Foto: Emilio Botto

O vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, foi citado em um relatório de uma auditoria interna realizada pelo clube que apontou desvio e venda ilegal de materiais do alvinegro paulista.

O documento, de 94 páginas, apontou que as irregularidades acabaram prejudicando as categorias de base da equipe, que ficaram sem receber uniformes ou estavam utilizando roupas em mau estado de conservação — isso apesar de o Corinthians ter excedido em quase 300% a cota anual de itens solicitados à Nike.

Comercialização ilegal

A auditoria apontou a retirada irregular de 131 itens registrados em nome de Mendonça e a comercialização ilegal de camisas oficiais do clube por um funcionário, que recebeu pagamento via Pix de R$ 300 em sua conta pessoal pela venda de três peças originais do estoque.

O processo classificou Mendonça como responsável pela administração dos materiais Nike e apontou o vice como principal suspeito por desvios processuais e retiradas indevidas de camisas.

Falhas críticas

O relatório, segundo o Estadão, teve como objetivo avaliar o sistema de controle de estoque implantado em maio de 2025 e identificar fragilidades na gestão de materiais. A investigação revelou 33 apontamentos, incluindo falhas consideradas críticas nos almoxarifados do Parque São Jorge e do CT Joaquim Grava.

O documento mostra que não há inventário formal desde setembro de 2021, há mais de quatro anos, permitindo o acúmulo de materiais desde 2014 sem conferência.

Mesmo com o recebimento de 41.963 itens da Nike em 2025, número aproximadamente 24% a mais que no ano anterior, atletas da base permaneceram com uniformes deteriorados, antigos ou de marcas concorrentes.

Riscos fiscais e contábeis

Além do desvio de materiais, o relatório aponta riscos fiscais e contábeis. Entre 2024 e 2025, R$ 6,4 milhões em notas fiscais não foram lançados no sistema do Corinthians, incluindo R$ 5,1 milhões destinados ao CT apenas em 2024.

A auditoria também identificou que o valor acumulado de materiais recebidos da Nike em 2024 e 2025 (R$ 23,7 milhões) ultrapassou o limite contratual em R$ 15,7 milhões, um excedente de 297%.

Em paralelo, o clube gastou R$ 776 mil na compra de 13.503 itens licenciados, mesmo tendo direito a fornecimento sem custo adicional por contrato.

O que diz Armando Mendonça

Em sua defesa, Mendonça afirmou, também ao Estadão, ser “falsa” a informação de que é o responsável pelas diretrizes de distribuição dos materiais da Nike no Corinthians e administração dos almoxarifados.

Ele citou que a gestão anterior, de Augusto Melo — que sofreu impeachment — não fazia o controle necessário e resolveu ajudar pessoalmente no sistema de cadeia de aprovações de retirada de material para dar maior transparência e controle à destinação do patrimônio do clube e evitar prejuízos e malfeitos.