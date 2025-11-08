Menu
R$ 23 MILHÕES

Vale tudo isso? Corinthians compromete receita para pagar Memphis

Para quitar dívida com jogador holandês, Timão vai abrir mão de valores de transmissão do próximo Campeonato Brasileiro

Redação

Por Redação

08/11/2025 - 10:25 h
Memphis Depay tem R$ 23 milhões a receber do Corinthians
Memphis Depay tem R$ 23 milhões a receber do Corinthians -

O atacante holandês Memphis Depay e a diretoria do Corinthians chegaram a um acordo para o pagamento de R$ 23 milhões ao jogador, referente a bonificações e luvas contratuais. A negociação se arrastava há meses.

Pelo acordo, o Corinthians pagará R$ 1 milão pelos próximos três meses, de dezembro deste ano a fevereiro de 2026. Em março, o clube recebe a primeira parcela da Liga Forte União, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro.

Desse dinheiro, R$ 20 milhões serão destinados à quitação da dívida. O detalhe é que o Timão já antecipou R$ 150 milhões dos valores a receber da Liga, em forma de empréstimo.

Leia Também:

Memphis Depay reage após baiana expor gestação de seu primeiro filho
Memphis Depay se comove e envia mensagem a Oruam após megaoperação
Memphis, do Corinthians, é detonado após fotografar mulher de bíquini em Salvador
Memphis bate meta no Corinthians e garante mais um bônus milionário

Tags:

campeonato brasileiro corinthians direitos de transmissão dívidas do futebol Memphis Depay Negociação

