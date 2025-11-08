R$ 23 MILHÕES
Vale tudo isso? Corinthians compromete receita para pagar Memphis
Para quitar dívida com jogador holandês, Timão vai abrir mão de valores de transmissão do próximo Campeonato Brasileiro
O atacante holandês Memphis Depay e a diretoria do Corinthians chegaram a um acordo para o pagamento de R$ 23 milhões ao jogador, referente a bonificações e luvas contratuais. A negociação se arrastava há meses.
Pelo acordo, o Corinthians pagará R$ 1 milão pelos próximos três meses, de dezembro deste ano a fevereiro de 2026. Em março, o clube recebe a primeira parcela da Liga Forte União, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro.
Desse dinheiro, R$ 20 milhões serão destinados à quitação da dívida. O detalhe é que o Timão já antecipou R$ 150 milhões dos valores a receber da Liga, em forma de empréstimo.
