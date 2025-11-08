Vale tudo isso? Corinthians compromete receita para pagar Memphis

Memphis Depay tem R$ 23 milhões a receber do Corinthians - Foto: Reprodução | Instagram

O atacante holandês Memphis Depay e a diretoria do Corinthians chegaram a um acordo para o pagamento de R$ 23 milhões ao jogador, referente a bonificações e luvas contratuais. A negociação se arrastava há meses.

Pelo acordo, o Corinthians pagará R$ 1 milão pelos próximos três meses, de dezembro deste ano a fevereiro de 2026. Em março, o clube recebe a primeira parcela da Liga Forte União, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desse dinheiro, R$ 20 milhões serão destinados à quitação da dívida. O detalhe é que o Timão já antecipou R$ 150 milhões dos valores a receber da Liga, em forma de empréstimo.