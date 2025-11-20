Como está Galvão Bueno? Filha revela estado de saúde do pai

Galvão Bueno - Foto: Reprodução| TV Globo

Após ser internado e encaminhado para tratamento intensivo, Galvão Bueno já tem previsão de alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O narrador esportivo está se recuperando de um quadro de pneumonia viral.

No último sábado,15, Galvão deu entrada na unidade hospitalar por orientação médica. A expectativa é que ele receba alta ainda nesta sexta-feira,21.

Em entrevista à colunista Flávio Ricco, Leticia Bueno, filha do comunicador, confirmou que o pai deve retornar para casa em breve.

De acordo com nota enviada pela assessoria do narrador ao portal Metrópoles, Galvão foi internado após exames identificarem a pneumonia.

“Galvão não se sentiu bem no final de semana, foi para o Sírio para fazer um check-up e descobrimos uma pneumonia viral sem sintomas. Já está tratando, está bem e melhorando. Muito em breve já estará na ativa novamente!”, informou a equipe.

Por conta do quadro de saúde, Galvão Bueno precisou se afastar temporariamente do programa que apresenta na Band, exibido nas noites de segunda-feira.