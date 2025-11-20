Menu
ESPORTES
MELHOROU!

Como está Galvão Bueno? Filha revela estado de saúde do pai

Narrador esportivo está se recuperando de um quadro de pneumonia

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/11/2025 - 16:15 h
Galvão Bueno
Galvão Bueno -

Após ser internado e encaminhado para tratamento intensivo, Galvão Bueno já tem previsão de alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O narrador esportivo está se recuperando de um quadro de pneumonia viral.

No último sábado,15, Galvão deu entrada na unidade hospitalar por orientação médica. A expectativa é que ele receba alta ainda nesta sexta-feira,21.

Em entrevista à colunista Flávio Ricco, Leticia Bueno, filha do comunicador, confirmou que o pai deve retornar para casa em breve.

De acordo com nota enviada pela assessoria do narrador ao portal Metrópoles, Galvão foi internado após exames identificarem a pneumonia.

“Galvão não se sentiu bem no final de semana, foi para o Sírio para fazer um check-up e descobrimos uma pneumonia viral sem sintomas. Já está tratando, está bem e melhorando. Muito em breve já estará na ativa novamente!”, informou a equipe.

Por conta do quadro de saúde, Galvão Bueno precisou se afastar temporariamente do programa que apresenta na Band, exibido nas noites de segunda-feira.

Ver todas

