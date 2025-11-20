Menu
ESPORTES
PEDIDO CURIOSO

Barcelona pede a jogador do próprio time para parar de fazer gols

O clube blaugrano conversou com Lewandovski para que ele parasse de marcar nas partidas

Marina Branco

Por Marina Branco

20/11/2025 - 15:18 h
Lewandovski pelo Barcelona
Lewandovski pelo Barcelona -

A missão de qualquer atacante no time é simples - fazer gols. Mas, para o Barcelona, essa premissa se transformou em uma situação incomum quando o clube precisou pedir a um de seus próprios jogadores que parasse de marcar gols.

A revelação foi feita na biografia de Robert Lewandowski, escrita pelo jornalista polonês Sebastian Staszewski. O livro relata que, no final da temporada 2022/23, o Barcelona teria feito um pedido incomum ao centroavante, para que ele reduzisse o ritmo de gols.

De acordo com a publicação, após garantir matematicamente o título de La Liga, o clube catalão orientou Lewandowski a não ultrapassar uma marca específica que constava no acordo firmado com o Bayern de Munique.

Isso aconteceu porque, se o camisa 9 alcançasse 25 gols no Campeonato Espanhol, o Barça seria obrigado a pagar um bônus extra de 2,5 milhões de euros, cerca de 15,3 milhões de reais.

Naquela etapa da competição, Lewa somava 23 gols, e acabou mantendo o número, encerrando a temporada no topo da artilharia.

Hoje, com 37 anos e contrato válido apenas até junho de 2026, o jogador já começa a atrair sondagens. A partir de janeiro, Lewandowski estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube.

x