Campeão do mundo e lenda do Barcelona anuncia aposentadoria

Sergio Busquets, ídolo do Barcelona e campeão mundial pela Espanha, anuncia aposentadoria ao fim da temporada 2025, após passagem pelo Inter Miami. - Foto: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O volante espanhol Sergio Busquets anunciou que pendurará as chuteiras ao final da temporada 2025 da Major League Soccer (MLS). O comunicado foi feito em um vídeo publicado em suas redes sociais, no qual o jogador expressou emoção e agradecimento pela carreira construída.

"Estou me aposentando muito feliz, orgulhoso, realizado e, acima de tudo, grato. Um agradecimento de coração a todos e ao futebol por tudo. Sempre farão parte dessa linda história", declarou.

Veja a publicação:

Aos 37 anos, Busquets construiu uma trajetória marcada por conquistas tanto em clubes quanto na seleção. Revelado pelo Barcelona, onde permaneceu por 18 temporadas, o meio-campista ergueu 32 troféus, entre eles três Champions League e nove títulos do Campeonato Espanhol.

Em 2023, o jogador deixou a equipe catalã e se transferiu para o Inter Miami, dos Estados Unidos, onde voltou a atuar ao lado de Lionel Messi, Jordi Alba e Luis Suárez. Pelo clube norte-americano, conquistou a Leagues Cup logo em sua primeira temporada.

Com a camisa da seleção espanhola, Busquets também escreveu seu nome na história do futebol. Foi peça fundamental nas maiores glórias da Fúria, incluindo o título da Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012.