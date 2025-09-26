Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PENDUROU AS CHUTEIRAS!

Campeão do mundo e lenda do Barcelona anuncia aposentadoria

Sergio Busquets anuncia aposentadoria ao fim da temporada 2025

Redação

Por Redação

26/09/2025 - 7:51 h
Sergio Busquets, ídolo do Barcelona e campeão mundial pela Espanha, anuncia aposentadoria ao fim da temporada 2025, após passagem pelo Inter Miami.
Sergio Busquets, ídolo do Barcelona e campeão mundial pela Espanha, anuncia aposentadoria ao fim da temporada 2025, após passagem pelo Inter Miami. -

O volante espanhol Sergio Busquets anunciou que pendurará as chuteiras ao final da temporada 2025 da Major League Soccer (MLS). O comunicado foi feito em um vídeo publicado em suas redes sociais, no qual o jogador expressou emoção e agradecimento pela carreira construída.

"Estou me aposentando muito feliz, orgulhoso, realizado e, acima de tudo, grato. Um agradecimento de coração a todos e ao futebol por tudo. Sempre farão parte dessa linda história", declarou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sergio Busquets (@5sergiob)

Aos 37 anos, Busquets construiu uma trajetória marcada por conquistas tanto em clubes quanto na seleção. Revelado pelo Barcelona, onde permaneceu por 18 temporadas, o meio-campista ergueu 32 troféus, entre eles três Champions League e nove títulos do Campeonato Espanhol.

Leia Também:

Rossi brilha nos pênaltis e Flamengo elimina Estudiantes
Bahia x Palmeiras: veja onde assistir, prováveis escalações e horário
Conheça a "capital do ciclismo" do interior da Bahia

Em 2023, o jogador deixou a equipe catalã e se transferiu para o Inter Miami, dos Estados Unidos, onde voltou a atuar ao lado de Lionel Messi, Jordi Alba e Luis Suárez. Pelo clube norte-americano, conquistou a Leagues Cup logo em sua primeira temporada.

Com a camisa da seleção espanhola, Busquets também escreveu seu nome na história do futebol. Foi peça fundamental nas maiores glórias da Fúria, incluindo o título da Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Barcelona espanha inter miami Jordi Alba Lionel Messi mls Sergio Busquets

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sergio Busquets, ídolo do Barcelona e campeão mundial pela Espanha, anuncia aposentadoria ao fim da temporada 2025, após passagem pelo Inter Miami.
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Sergio Busquets, ídolo do Barcelona e campeão mundial pela Espanha, anuncia aposentadoria ao fim da temporada 2025, após passagem pelo Inter Miami.
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Sergio Busquets, ídolo do Barcelona e campeão mundial pela Espanha, anuncia aposentadoria ao fim da temporada 2025, após passagem pelo Inter Miami.
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Sergio Busquets, ídolo do Barcelona e campeão mundial pela Espanha, anuncia aposentadoria ao fim da temporada 2025, após passagem pelo Inter Miami.
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x