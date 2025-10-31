Com Galvão Bueno, Copa do Mundo volta a ser transmitida por emissora

Copa do Mundo - Foto: Reprodução I Instagram

Depois de quase 30 anos, o SBT voltará a exibir a Copa do Mundo em 2026, com direito ao retorno de um nome mais que tradicional no torneio para o Brasil - Galvão Bueno. Ao todo, serão transmitidos 32 jogos, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira, independentemente da fase.

O formato será de simulcast, onde duas emissoras compartilham a mesma equipe - nesse caso, SBT e N Sports. Assim, o público poderá acompanhar as partidas tanto na televisão aberta, pelo SBT, quanto nos canais por assinatura da N Sports.

O grande nome do projeto é Galvão Bueno, mas ele não estará sozinho. Junto à voz que narrou o penta, aparece Tiago Leifert, acompanhando o recordista em narrações de Copas do Mundo com 13 edições consecutivas, de 1974 a 2022, no currículo.

"É uma emoção que se renova a cada Copa. São mais de cinco décadas contando as histórias que fazem o torcedor vibrar. Estar novamente junto da Seleção, agora ao lado da N Sports e do SBT, é um privilégio e uma grande responsabilidade", comentou Galvão.

Para Tiago, a mesma emoção: "Estou muito ansioso para fazer a Copa no SBT. Já estamos pensando em como ser a melhor alternativa para o público e o mercado. Vamos surpreender".

A Copa de 2026 marcará a quinta exibição do torneio pelo SBT, que transmitiu as edições de 1986, 1990, 1994 e 1998, incluindo o inesquecível tetracampeonato brasileiro. Agora, 28 anos depois, o SBT volta ao evento esportivo mais assistido do planeta.

"Ter Galvão e Tiago narrando a Copa no SBT é um momento histórico. Estamos preparando uma cobertura emocionante, leve e próxima das famílias, com o DNA da emissora", destacou Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT.