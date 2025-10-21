Presidente da FIFA garante retorno da Copa do Mundo à América do Sul

Copa do Mundo na Bolívia? Infantino promete, mas depende de votação - Foto: Foto por ROBERTO ARANDA / AFP

Durante visita oficial a La Paz, na última segunda-feira, 20, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que a Bolívia receberá uma edição da Copa do Mundo no futuro. A declaração foi feita durante a cerimônia de comemoração dos 100 anos da Federação Boliviana de Futebol (FBF).

| Foto: ROBERTO ARANDA / AFP

Apesar do entusiasmo, a promessa está longe de se tornar realidade. A definição das sedes dos Mundiais passa por um processo complexo e democrático: é necessária uma votação entre as mais de 200 associações nacionais filiadas à Fifa. Ou seja, o apoio do presidente é apenas o início de uma longa caminhada.

"Vamos trazer uma Copa do Mundo para cá, claro, é evidente; vamos ver, vamos conversar sobre qual Copa do Mundo estamos falando", declarou Infantino, sem especificar se se referia ao torneio masculino, feminino ou a competições de base.

A visita de Infantino à Bolívia teve caráter institucional e também contou com a presença do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e do recém-eleito presidente boliviano, Rodrigo Paz. O dirigente máximo da Fifa afirmou que pretende abrir diálogo com o novo governo sobre a possibilidade de sediar o torneio no país, conhecido por sua altitude elevada e estádios localizados em regiões acima dos 3 mil metros.

No entanto, nem tudo foi celebração. A Federação Boliviana de Futebol vive um momento conturbado fora das quatro linhas. O sindicato dos jogadores do país, o Fabol, pediu recentemente a intervenção da Fifa por supostos casos de corrupção dentro da entidade. De acordo com o sindicato, há "ilegalidades" na gestão da FBF. Infantino, por sua vez, preferiu não comentar as denúncias.

Enquanto isso, dentro de campo, a seleção boliviana segue se preparando para o confronto da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, agendado para março. O país busca uma vaga no torneio que será disputado na América do Norte (Estados Unidos, México e Canadá).