HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Fora de cena, Bolsonaro não terá candidato ao governo da Bahia em 2026

Ex-presidente deve ficar sem palanque em defesa da sua liberdade

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

24/11/2025 - 13:33 h | Atualizada em 24/11/2025 - 15:22
João Roma e Bolsonaro juntos
João Roma e Bolsonaro juntos

Considerado o principal reduto petista do país, a Bahia não deve ter um candidato bolsonarista, de fato, ao governo do estado, nas eleições de 2026. O cenário, que já se formava nos últimos meses, se torna quase certo com sua prisão preventiva e eventual cumprimento de pena por golpe de Estado.

Segundo apurações recentes feitas pelo Portal A TARDE, o ex-ministro da Cidadania, João Roma, presidente do PL baiano, não deve ser novamente candidato ao governo da Bahia no próximo ano, diferente de 2022, quando foi o principal palanque do então candidato a reeleição ao Palácio do Planalto no quarto maior colégio eleitoral do país.

Leia Também:

Luís Eduardo Magalhães é destaque em ranking de sustentabilidade fiscal
Por unanimidade, STF toma decisão e mantém prisão de Bolsonaro
Sem apetite, Bolsonaro se recusa a fazer refeições na prisão
Ex-prefeito volta a 'cair da cadeira' após retorno de Brito à Câmara

João Roma candidato ao Senado

A estratégia de Roma agora, segundo as fontes, é se cacifar como um dos candidatos ao Senado na chapa de oposição encabeçada por ACM Neto (União Brasil). Contar com o ex-ministro na majoritária, indo na contramão do que houve em 2022, também é desejo do ex-prefeito de Salvador, de acordo com interlocutores.

Raissa tenta Câmara dos Deputados

Candidata ao Senado em 2022, Dra. Raissa Soares não tentará o governo, apesar de ser considerada, dentro do eixo bolsonarista, como um nome forte para o Palácio de Ondina.

A expectativa é de que a médica, conhecida por sua atuação durante a pandemia da Covid-19, seja candidata a uma cadeira na Câmara dos Deputados, atuando como 'puxadora de votos'.

Desempenho do bolsonarismo na Bahia em 2022

Em 2022, a chapa majoritária bolsonarista na Bahia foi formada por João Roma, candidato ao governo, Leonídia Umbelina (PMB) como vice, e Dr. Raissa Soares (PL) candidata ao Senado.

Roma não chegou ao segundo turno, obtendo 738.311 votos, ficando na terceira colocação. Também em terceiro, Raissa Soares teve um desempenho melhor, recebendo 1.057.085 votos.

Postulante à reeleição, Bolsonaro teve 2.047.599 votos na Bahia no primeiro turno, aumentando para 2.357.028 votos no segundo turno.

Bolsonaro será candidato em 2026?

Inelegível e condenado por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro não poderá ser candidato ao Palácio do Planalto. A expectativa é de que ele só possa concorrer novamente a um cargo eletivo em 2060, após o cumprimento da pena.

Tags:

Bolsonaro eleições eleições 2026 João Roma

x