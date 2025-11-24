Sem apetite, Bolsonaro se recusa a fazer refeições na prisão

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passa os dias em uma rotina considerada tranquila desde que foi preso no último sábado, 22, na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Isolado em uma sala especial, ele tem dedicado boa parte do tempo a assistir televisão, acompanhar noticiários e observar a repercussão política e jurídica de sua prisão.

Segundo relatos de aliados, Bolsonaro mantém comportamento calmo, conversa normalmente com pessoas próximas e demonstra aparente controle emocional, apesar da gravidade do momento.

Televisão ligada e acompanhamento da própria repercussão

O ex-presidente alterna entre telejornais e jogos de futebol ao longo do dia. De acordo com interlocutores, ele faz questão de acompanhar constantemente as notícias relacionadas à sua prisão e aos desdobramentos no Supremo Tribunal Federal (STF).

O hábito tem sido uma forma de se manter informado sobre o cenário político e as reações públicas ao caso.

Recusa às refeições servidas pela PF

Um dos pontos que chama atenção é a recusa de Bolsonaro em consumir as refeições oferecidas aos demais custodiados. Em vez disso, ele tem optado exclusivamente por alimentos preparados por familiares e auxiliares próximos.

Aliados afirmam que o ex-presidente tem demonstrado pouco apetite nos últimos dias, embora a ingestão de comida externa seja permitida, desde que respeitados os protocolos de segurança da PF.

Além dos alimentos, familiares também entregam itens de higiene pessoal, todos submetidos à checagem antes de entrar na unidade.

Como é a sala onde Bolsonaro está detido?

A estrutura da sala destinada ao ex-presidente foge do padrão comum e conta com:

Cama

Banheiro privativo

Ar-condicionado

Frigobar

Televisão

De acordo com informações do jornal O Globo, o aparelho permanece ligado durante grande parte do dia, reforçando o hábito constante de acompanhar notícias e programas esportivos.

Aliados relatam que Bolsonaro caminha pelo espaço, mantém bom humor e não apresentou intercorrências médicas ou comportamentais desde sua chegada à PF.