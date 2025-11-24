Por unanimidade, STF toma decisão e mantém prisão de Bolsonaro

Ex-presidente Bolsonaro encontra pré-candidatos do PL e apoiadores em Salvador, na Igreja Batista Caminho das Árvores. Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde Data: 08/03/24 - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os ministros que protagonizaram os votos a favor são:

Alexandre de Moraes, relator do caso;

Flávio Dino, que acompanhou o relator.

Cristiano Zanin, que também acompanhou o relator.

Cármen Lúcia, acompanhou o voto do relator.

Com isso, o placar ficou em 4x0. A unanimidade foi alcançada às 11h26, desta segunda-feira, 24, com voto da ministra Cármen Lúcia.

1ª Turma do STF decide

O caso está sendo analisado pelo colegiado em sessão virtual extraordinária após a prisão do ex-mandatário no sábado, 22. O primeiro a se manifestar sobre manter o político preso foi Moraes.

Um dos argumentos utilizados pelo magistrado sobre o caso foi a confissão feita pelo próprio ex-presidente sobre ter mexido no equipamento. Para o magistrado, a ação evidencia um "cometimento de falta grave, ostensivo descumprimento da medida cautelar e patente desrespeito à Justiça".

O que diz Moraes no voto?

No relatório, o ministro Alexandre de Moraes mencionou a vigília convocada pelo filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), e a fuga do deputado federal Alexandre Ramagem, aliado de primeira hora do político, para os Estados Unidos (EUA), após a condenação definida pela Corte.

"Embora a convocação de manifestantes esteja disfarçada de “vigília” para a saúde do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas, com o objetivo de conseguir vantagens pessoais", diz um trecho do voto.

No documento, o magistrado voltou a citar o alto risco de "fuga" do ex-presidente com o ato de oração em frente ao seu condomínio, em Brasília.

Relembre prisão de Bolsonaro

O ex-presidente foi surpreendido na manhã de sábado, 22, pela Polícia Federal, que cumpriu a sua prisão preventiva às 6h.

O que causou curiosidade na expedição da custódia do ex-presidente deve-se ao não uso das algemas, de acordo com o documento disponibilizado pela Corte, que o Portal A TARDE teve acesso.

Cela de Bolsonaro

Custodiado na sede da PF, a cela que receberá o ex-presidente dispõe das seguintes coisas:

Cama;

Banheiro privativo;

Mesa de escritório.

Até o momento, o destino onde o político cumprirá a pena preventiva ainda é incerto.