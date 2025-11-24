STF se reúne após prisão: saiba como será a decisão sobre Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue preso em Brasília - Foto: Tania Rego | Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir, nesta segunda-feira, 24, se mantém a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), detido no último sábado, 22, após decisão do ministro da Corte, Alexandre de Moraes.

No domingo, 23, o liberal passou por audiência de custódia na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, que manteve a prisão preventiva.



O julgamento será em plenário virtual e terá início a partir das 8h. Nesse formato, os ministros depositam seus votos na página eletrônica da Corte.

Participam do julgamento o presidente da Turma, ministro Flávio Dino, e os ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. Moraes, por ser o autor da decisão, não vota.

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Pela primeira vez, desde sua prisão preventiva, na manhã do sábado, 22, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi registrado em imagem pública na tarde deste domingo, 23, na sede da Polícia Federal em Brasília.

Na foto, Bolsonaro aparece acompanhando a esposa, Michelle, quando ela deixava o local após uma visita autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que durou cerca de duas horas.

| Foto: AFP

Michelle carregava uma sacola com pertences pessoais do marido e acenou para os apoiadores que permaneciam acampados nas proximidades da sede da PF.