DECISÃO

Alerta ao STF: Samu será acionado imediatamente em emergência médica de Bolsonaro

Protocolo de atendimento foi divulgado pelo STF neste domingo, 23

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/11/2025 - 20:23 h | Atualizada em 23/11/2025 - 20:42
Bolsonaro está preso desde sábado, 22
Bolsonaro está preso desde sábado, 22 -

A Polícia Federal (PF) informou, neste domingo, 23, ao Supremo Tribunal Federal (STF) que, em caso de emergência médica envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a opção mais “ágil e segura” para o atendimento imediato do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Bolsonaro está preso de forma preventiva na Superintendência da PF em Brasília. A manifestação da PF foi apresentada ao ministro do STF, Alexandre de Moraes neste domingo, 23, que trata das questões relativas à custódia do ex-presidente.

No documento, a Polícia Federal ainda informou que em caso de intercorrência médica, será acionado de forma imediata o médico-chefe da Divisão de Perícias Médicas e Odontológicas, que se encarregará das providências e orientações necessárias.

Durante o período custodiado, Bolsonaro vai poder receber visitas da equipe médica, de acordo com os autos.

A autorização de visitas da equipe médica do réu está mantida, sem necessidade de prévia autorização judicial, e o tratamento médico deve ser disponibilizado em tempo integral, em regime de plantão.

x